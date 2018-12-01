Проверенный способ поднять настроение – читать украинские новости

Согласитесь – бывает такое, что просыпаешься с утра, а окружающие тебя пространство и время почему-то не радуют. Опять же, скоро Новы год, елки там, шарики-фонарики, а тоже не радуют. Что делать?

В пору моей юности для поднятия настроения был испытанный способ – включить магнитофон с записью миниатюр в исполнении Жванецкого или Хазанова. Послушаешь минут 10-15, как из душа окатился хорошим настроением. Сейчас есть не менее эффективное средство – новости из Украины.

Вот, например, буквально на днях руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский поделился услышанными на презентации книги украинской писательницы и искусствоведа Ольги Козловской откровениями. Книга скромно так называется «Расследование подделки истории Руси. Правда против лжи». Абсолютно неамбициозное и непритязательное название. А откровения – закачаешься. Честно. Лучше присесть, если стоите. Например.

- «Русь была крещена за тысячи лет до кагана Владимира. Хрестовые походы от украинской буквы Х. Крест украинский был диагональный, как буква Х». Немного смущает, правда, что за тысячи лет до Владимира, который крестил Русь в 988 году н.э. – это как минимум, за тысячелетие до рождения Христа и возникновения самого христианства. Но это может смутить читателя, а не автора. Украинский «диагональный крест» тоже доставляет много удовольствия. Все заборы, оказывается, издавна были исписаны этим крестом, а вовсе не матерным словом.

- «Киев был центром распространения арийской цивилизации, которая распространилась на все континенты, включая американский. Белые боги, которые приезжали в Америку говорили на украинском языке и учили местных танцу гопаку. В языке майя 200 украинских корней». Вам смешно, а всякого рода Колумбенко и Веспуччинко вместе с Кортесенко теперь биографии переписывать. Не им самим, конечно, упокоенным давно, а их потомкам. Это майя и инкам повезло, что вымерли, успели, так сказать, и теперь их никто не заставит «вчить мову».

Дальше начинается еще гораздо интереснее. От слова «совсем».

- «Предки Будды из Украины, а Моисей взял десять заповедей у Будды. Будда Сакьямуни – от города Саки, - утверждает автор сего труда и вновь делает новые открытия в христианстве. - Вторая остановка Иисуса Христа была на болоте Черная грязь. Это место расположено на Андреевском спуске под Замковой горой». Город Саки есть? Есть. Какие вам еще нужны доказательства?! Я вам скажу, что кришнаиты тоже родом из Украины, хоть автор и пропустила сей волнующий момент. Что они там кричат про Кришну и Раму? А? «Харе!» - они там кричат про них. Практически на мове ведь. Какие доказательства еще нужны? Говорите, что это мантры? Так уберите из этого слова это непонятное «р» и получите, что? Другое название вареников, которые родом с Украины. А еще есть Саки и Черная грязь! То-то.

Но и это еще не все. Раз крестовые походы от украинской буквы Х, то и вся история крестоносцев и их битв и войн выглядит теперь по-иному.

- «Крестоносцы брали не Иерусалим, а Киев. Битва крестоносцев при Хаттине возле Иерусалима в 1187 году, на самом деле это битва под Хотином в 1621. Война Москвы против Украины и Голодомор – это потому, что Россия не хотела, чтобы узнали, что Киев – это Иерусалим». Просто удивительно, что крестоносцы не превратились в хрестоносцев. И что теперь с делать с реально существующим Иерусалимом? А Израиль еще туда свою столицу перенес. В город, которого нет. Потому что он на само деле – Киев. И Кличко – мэр Иерусалима, получается.

Ну, и в завершение пара пассажей про историю украинской нации.

- «Украинской нации 7529 лет. В Индии в состоянии самати лежат древние люди ростом 3-5 метров, такие же люди лежали в пещерах Лавры». А я-то думал, что это СБУ пошли после презентации этой книги, что продается в магазине «Научная мысль», в Лавре обыски учинять? А они, наверное, искали там древних людей ростом до 5 метров. Интересно, нашли ли?

А помните, как после победы «революции» гнидо…, пардон, «гидности», стали, как грибы после дождя появляться всякие «бебики» и прочие «историки», упоенно доказывающие, что «Христос, Будда, Тутанхамон, Чингисхан были украинцами, и только Пушкин – евреем»? Доктора наук, профессора и т.д. Право слово, глава Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович на их фоне выглядит даже адекватным человеком, пусть и человеконенавистническим националистом. А все эти истории про выкапывание Черного моря древними украми и насыпание отвалов, ставшими горами в Крыму, а, может, и на Кавказе тоже? А истории древних войн между персами и украинцами, ускользнувшими от Геродота?

Придурки, скажете вы. Зачем обращать внимание на психически альтернативно одаренных и умственно параллельных? А вам выступления украинских официальных лиц напомнить? Два года назад Гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев заявил, что

- Украина владеет сегодня достаточными технологиями, которые позволяют изготовить все компоненты для полета на Марс, - потом подумал и сказал, что лучше заняться «более реалистичным в близком будущем» проектом. - Но мы предложили полгода – год тому назад проект создания экспериментальной базы на Луне

Понимаете, еще более реалистичным? То есть на Марс можем, конечно, но Луну можем еще больше. И буквально вчера украинские СМИ отчитались чуть ли не о выполнении обязательства: «NASA возвращается на Луну при поддержке Украины». Съели, москалики?! Читаю. Оказывается, в тендере на освоение бюджет американского космического агентства может принять участие одна из компаний американского бизнесмена украинского происхождения.

А знаменитая гиперлупа министра инфраструктуры Омеляна чего стоит? Вагонов не хватает на ж/д, общественный транспорт в дупе, но все внимание Омеляна - гиперлупе. И правильно, смотреть надо в будущее.

И вот после того, как просмеешься, потом весь день ходишь в хорошем настроении. Куда там Жванецкому! Цирки разоряются, клоуны идут на биржи труда и рыдают из-за невостребованности и того, что у них так смешно не получится.

Главное – вовремя остановиться. Чтобы не укачало до рвотного состояния. Чтобы не было перекорма. Пять новостей из Украины в день – максимальная доза.