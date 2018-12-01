Битва за детей завершилась: Брэд Питт и Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке

Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не будут делить своих детей в суде: супруги официально подписали соглашение об опеке. 4 декабря должно было состояться очередное слушание, но актеры смогли полюбовно договориться о том, как они будут воспитывать своих отпрысков. Журналистам об этом сообщила адвокат актрисы Саманта Блэй Диджин.

- Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь оно подписано обеими сторонами и судьей,- рассказала юрист порталу E!

По словам адвоката, договор об опеке «основан на рекомендациях эксперта по опеке над детьми», поэтому теперь необходимость судебного процесса отпадает. Условия соглашения не разглашаются «в интересах детей». Ранее сообщалось, что Анджелина почти два года настаивала на единоличной опеке, в то время как Брэд всегда хотел воспитывать детей на равных правах с бывшей женой и проводить с ними половину времени. Источники из окружения звездной пары рассказывали, что актриса в последнее время смягчилась и пришла к выводу, что детям нужен отец, и что лучше не препятствовать их общению.

Специально нанятый судом эксперт, чье мнение легло в основу соглашения об опеке, - психолог, доктор Стэн Катц. Почти полтора месяца он встречался и разговаривал с Анджелиной, Брэдом, их детьми и ближайшими родственниками – бабушками, дедушками, сестрами и братьями, а так же нянями и прислугой, чтобы составить отчет о психологическом климате в семье. Доктор представил свое заключение о том, с кем должны жить дети – с матерью или с отцом, и сколько времени они должны проводить с каждым из родителей. Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

По словам адвоката, договор об опеке «основан на рекомендациях эксперта по опеке над детьми».Фото: EAST NEWS

А вот когда закончится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года), пока неизвестно. На днях Анджелина попросила официально продлить полномочия частного судьи Джона Одеркерка, занимающегося бракоразводным процессом, до 31 декабря 2019 года. К слову, именно этот судья регистрировал их брак с Брэдом Питтом в 2014 году. И вот теперь он работает над их разводом, который может продлиться еще год.

Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество. Как выяснил портал TMZ, 43-летняя Джоли и 54-летний Питт не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.