Если муж с женой не спит, ФМС за ним следит

На днях по казенной части заехал я в город Магнитогорск и на центральной ярмарке познакомился с Абдуллой, Хазаром, Рахимом и Баладжоном.

Все они ветераны рынка и уж давным-давно имеют гражданство наше. Паспорта получили еще в то время, когда в России ценилась щедрость и чиновник покладист был. Теперь страна далеко не та. Теперь получить гражданство приезжему, например, таджику, можно только через женитьбу. Других вариантов нет. Женатый на местной девушке по истечению трех годов может просить гражданство. Однако процесс нескорый, чиновник лютый, взяток не берет, и там уж кому как выпадет.

ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ

Женятся понаехавшие на подставных избранницах, а потому за деньги, от 5 тысяч в год – в зависимости от качества невесты. Если же в жены брать такую, которую в загс повести нестыдно, это уже 50 и более тысяч в год. А откуда у юноши из аула деньги? Вот и женятся за 5 тысяч. Но драма в том, что с женою этой он должен жить. Чиновники могут в любой момент среди глубокой ночи прийти проверить супружескую обитель. Такие у них обычаи в этом суровом городе. «Бабушка, чой-то любящий твой супруг, опять не ночует дома?! На базу за фруктами, говоришь, уехал? А ну, покажи-ка его костюмчики, туфельки и рубашки. …И это всё?! Так тюбетейка эта еще от семнадцатого супруга. Помнишь хоть, как его звали-то?».

В миграционную службу если и заносят, то только деловые бумагиФото: Николай ВАРСЕГОВ

И если на третий раз средь ночи жена не предъявит мужа, а соседи за стенкой скажут, что не слыхали пылкости и даже семейных дрязг, дело отправят в суд. Судья признает тот брак фальшивым, а юношу выгонят из страны совсем.

А еще был случай. Женился Карим на подставной. Три года он ФМС обманывал, на проверках не попадался. Можно уж получать гражданство и разводиться с радостью. Перевозить в Россию свою настоящую супругу из Узбекистана. Но… в этот момент подставная жена, с которой Карим ни разу не целовался, вдруг забеременела. А дело-то в 90-х было, еще до проверок на ДНК. Так и попал Карим на алименты.

Почему теперь не берут чиновники? Потому что бояться стали. При нынешних средствах слежки любой шепоток с намеком вмиг на Лубянке слышно. Теперь они сами следят друг за дружкою, чтобы сдать своего коллегу. Оттого ныне зол чиновник, аки свирепый пес - близко не подходи: не возьмет, не даст!

В мясных рядах всякого продукта навалом, а покумателей нет совсем. А ведь когда-то все было наоборотФото: Николай ВАРСЕГОВ

- А что, - спрашиваю, - бандиты крышуют рынок?

- Уже лет десять, а то и больше, как нет никаких бандитов. Да и не с чего им собирать теперь. Вся торговля ушла в «пятерочки» и «магниты». Покупатель ушел туда же. Скоро рынки совсем закроются.

Елена Яфизова торгует рыбой. Бурно обрадовалась моему приходу в ее бутик. И огорчилась, узнав, что я не покупатель, а – просто поговорить. Дело к ночи, а с утра зашли только пять покупателей. Купили рыбы примерно на тысячу. Вот и весь у нее доход за вычетом электричества и аренды. Елена тоже пророчит погибель рынкам от сетевых магазинов, смотрите видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680320" frameborder="0"></iframe> Продавец рыбы Елена Яфизова поведала о делах рыночных.Николай ВАРСЕГОВ

ПОДОБРАЛИ, ОБОБРАЛИ

Магнитогорск. Городская миграционная служба. Внутри серо и обшарпанно. Из какого-то кабинета чуть ли не пинками здоровая и крикливая женщина выпроваживает мучичка-инвалида. Тот почти задыхается через катетер на горле. Держась за стену, тяжело садится на лавку. Группа азиатов просителей глядит пугливо. Говорю мужичку, что я из газеты и мне интересно знать, что тут произошло. Мужик, затыкая катетер, хрипит:

- Я вам все расскажу.

Пожилая азиатка из очереди советует инвалиду ничего мне не говорить, иначе ОНИ — кивает на дверь кабинета, вообще ничего не дадут.

На центральном рынке Магнитогорска никакой тебе толчеиФото: Николай ВАРСЕГОВ

Но у мужичка наболело, и он рассказывает. Его зовут Анатолий Фурсов. Уроженец Магнитогорска. В прошлом месяце на автовокзале в Уфе у него случился приступ эпилепсии. Добрые люди оказали помощь и вызвали скорую. А заодно прибрали деньги и документы. Теперь Анатолий пытается паспорт восстановить. Его уж который день шпыняют по кабинетам и заставляют часами ждать. И что с того, что он тяжко болен и ему завтра на операцию в нейрохирургию? Болен, дома себе сиди. Нечего по вокзалам ездить и паспорта терять!

- Почему вас выгнали?

- А у них обед через полчаса начнется.

Где тут самый большой начальник, никто не знает. На втором этаже робко стучусь в кабинет какой-то, чтобы спросить:

- Я очень извиня…

- Выйдите отсюда! - командует грубым голосом упитанная дама.

Отскакиваю ошеломленный. Ладно, я, человек маленький. А окажись на моем месте случайный большой чиновник? Или какой-то жалобщик? Как они не боятся этак людям хамить?

Анатолию Фурсову тяжело говорить из-за катетера. Но чиновницы и к ему немилосердныеФото: Николай ВАРСЕГОВ

Надев капюшон на голову и прикрываясь удостоверением, как броней, нашел-таки женщину, исполняющую обязанности начальника, которая вежливо объяснила, что она и ее коллеги без разрешения пресс-службы ни на какие вопросы отвечать не будут.

После уже в Челябинске я разговорился – не для печати – с одной чиновницей из миграционной службы.

- Почему, - спрашиваю, - коллеги ваши этак неласковы с просителями?

- Так народ ведь у нас какой, - отвечает она, - если станешь вежливо улыбаться, им сразу кажется, что ты на взятку намекаешь. Поэтому иногда приходится и голос повысить, чтобы не искушать людей.