Календарь сборной России в отборочном турнире Евро 2020: начинаем с Бельгией, завершаем в Сан-Марино

Стал известен полный календарь сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. Календарь соревнований в группе I отборочного турнира был полностью согласован представителями всех сборных и в итоге сборная России узнала точное расписание. В 2019 году наши сыграют 10 матчей. Первый - 21 марта, последний - 19 ноября.

Календарь матчей группы I отборочного цикла ЕВРО-2020.

21 марта 2019 года

16.00*. Казахстан - Шотландия

20.45. Бельгия - РОССИЯ

20.45. Кипр - Сан-Марино

24 марта 2019 года

15.00. Казахстан - РОССИЯ

18.00. Сан-Марино - Шотландия

20.45. Кипр - Бельгия

8 июня 2019 года

18.00.РОССИЯ - Сан-Марино

20.45. Бельгия - Казахстан

20.45. Шотландия - Кипр

11 июня 2019 года

16.00. Казахстан - Сан-Марино

20.45. Бельгия - Шотландия

20.45. РОССИЯ - Кипр

6 сентября 2019 года

20.45. Кипр - Казахстан

20.45. Сан-Марино - Бельгия

20.45. Шотландия - РОССИЯ

9 сентября 2019 года

20.45. РОССИЯ - Казахстан

20.45. Сан-Марино - Кипр

20.45. Шотландия - Бельгия

10 октября 2019 года

16.00. Казахстан - Кипр

20.45. Бельгия - Сан-Марино

20.45. РОССИЯ - Шотландия

13 октября 2019 года

15.00. Казахстан - Бельгия

18.00. Кипр - РОССИЯ

18.00. Шотландия - Сан-Марино

16 ноября 2019 года

15.00. Кипр - Шотландия

18.00. РОССИЯ - Бельгия

18.00. Сан-Марино - Казахстан

19 ноября 2019 года

20.45. Бельгия - Кипр

20.45. Сан-Марино - РОССИЯ

20.45. Шотландия - Казахстан

* - Везде указано время начало матчей по центральноевропейскому времени (отстает от московского на 2 часа по состоянию на 3.12.18).

Напомним, что на чемпионат Европы по футболу 2020 года выйдут команды, которые точно займут первые два места в своих группах. Это - 20 путевок в финальную стадию турнира. Остальные четыре будут разыграны уже весной 2020 года среди тех команд, которые отличились в розыгрыше Лиги Наций.

Отметим, что матчи Евро 2020 пройдут в 12 городах и в 12 странах. Такая формула сделана в честь 60-летия чемпионатов Европы по футболу. Одним из городов проведения турнира станет Санкт-Петербург и согласно регламенту в случае попадания в финальную стадию команда-хозяйка сыграет минимум два матча на своем поле. Прошлый чемпионат Европы в 2016 году, напомним, прошел во Франции. И в финальном поединке Португалия победила хозяев турнира со счетом 1:0 в дополнительное время.