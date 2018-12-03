В Швеции создали робота, который обучает персонал общаться с неадекватными покупателями.

Шведский стартап Furhat Robotics представил робота Furhat с функцией изменения лица, чтобы перевоплощаться в разных персонажей в зависимости от ситуации.

Furhat не является полноценным роботом. Он выглядит как бестелесный бюст, на голову которого проецируют лица. Его главная задача - обучение и тестирование сотрудников в различных компаниях.

Робот обладает широкоугольной камерой с высоким разрешением, стереодинамиками и микрофонами. Он может говорить, слушать и поддерживать зрительный контакт с собеседником, а также проявлять эмоции по отношению к человеку, с которым общается.

“Социальное моделирование - очень интересная категория, в которой робот может имитировать персонажа в социальном взаимодействии, чтобы научить людей как можно лучше справляться с определенной задачей. Например, у нас есть клиент из Нидерландов, банк Rabobank, который использует Furhat для обучения своих сотрудников тому, чтобы правильно сообщать плохие новости клиентам. Вы можете использовать ту же идею в нескольких различных сценариях, например, обучать людей лучше обслуживать клиентов или практиковать методику собеседования. В каждом из этих примеров робот действует как универсальный инструмент для людей, чтобы репетировать и улучшать любую задачу, которую они пытаются выполнить”, - заявил генеральный директор Furhat Robotics Самер Аль Мубайд.

Идея обучения сотрудника на примере взаимодействия со специально обученным роботом звучит нетрадиционно. Но она действительно может оказаться полезной. Врачи уже используют различных роботов для проведения медицинских процедур, вооруженные силы - для проработки сценариев возможных боевых действий. Поэтому компании Disney, Honda и Merck уже заинтересовались реализацией Furhat в своем производственном процессе.

“Это кульминация собстенных многолетних специализированных исследований и разработок и сотрудничества с промышленными и технологическими партнерами. Социальные роботы больше не являются надеждой на будущее. Это реальность сегодняшнего дня”, - подчеркнул Аль Мубайд.

Робот Furhat уже доступен и готов к развертыванию в реальном мире. Его стоимость зависит от работы, для которой он потребуется.