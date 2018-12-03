Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине

На выходных занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко развил бурную патриотически-миротворческую деятельность. Видимо, под впечатлением переживаний ночного кошмара он предупредил украинцев, что Россия-де хочет пробить сухопутный коридор в Крым, для чего «планирует захватить Бердянск и Мариуполь». Сами понимаете, Бердянск – стратегический пункт, в котором у Украины осталась еще треть ее Военно-морских сил в виде двух катеров типа «Гюрза-М». А если к ним присовокупить ранее прошедшие Керченским проливом в сентябре буксир и штабное ржавое корыто «Донбасс», то получается уже не треть, а две трети. Мысль о том, что сухопутный коридор имел смысл в 2014-м и 2015-м, но при наличии Крымского моста он не является необходимостью, не пришла в его затуманенную голову.

После чего Петр призвал украинцев держать «порох сухим», чтобы дать отпор, если «страна-агрессор» вдруг вздумает осуществить подлую агрессию. Эффект, правда, вышел не совсем такой, на какой он рассчитывал. Часть населения восприняла это заявление, как обещание гаранта завязать с передозировкой «антидиабетического», традиционно хранящегося им в правом нагрудном внутреннем кармане в уютной плоской фляжке. Сами понимаете, военное положение, то да се и т.д.

Чтобы предотвратить очередную агрессию, Петро попытался дозвониться в Кремль. Но то ли просрочил платеж за телефон, то ли абонент был занят более важными делами. Одним, словом, попытка не увенчалась успехом. О чем Петр Алексеевич честно доложил всему миру в стиле «я звоню, а он не хочет».

Порошенко совсем было сник, но тут подоспели иностранные журналисты из телеканала «France 24», и гарант украинской нации приободрился и решил показать, что он абсолютно непокобелим. То есть непоколебим. Ну, вы поняли. И выдвинул России новый ультиматум, при выполнении которого Россией он, Порошенко, готов отменить военное положение на Украине, введенное в 10 областях.

К ранее выдвигавшимся возврату задержанных в Керченском проливе плавсредств ВМСУ и освобождению 22 украинских моряков и 2 офицеров СБУ, добавились еще два условия. Это отвод российских воинских частей от российско-украинской границы. И вывод кораблей ВМФ России из Азовского моря. Ни больше, ни меньше. И тогда, мол, Петр Алексеевич может Военное положение на Украине отменить.

- И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет такая деэскалация ситуации, - заключил гарант украинской нации. Деэскалация напряженности, я понимаю, а вот что такое деэскалация ситуации? Впрочем, речь не об этом.

Согласитесь, что в дупель … трезвый человек такого предложить бы не мог. Поскольку дислокация воинских частей и проведение маневров на своей территории является внутренним делом и суверенным правом любой страны. И Россия может гонять танки по своей земле хоть справа налево, хоть слева направо. И максимум, что на это могут сказать иностранные дипломаты, так это выразить озабоченность, глубокую или не очень. Точно так же обстоит дело и с флотом. Мы же не требуем перехода украинских катеров из Бердянска в Одессу. И неважно, по каким причинам. Может даже из гуманных соображений. Потонут по пути, а их спасай потом, солярку трать, керосин для вертолетов. Не просим и не требуем. Море общее, хотят туда, хотят сюда – пожалуйста. При соблюдении правил.

А, вообще, вдумайтесь – Украина готова отменить военное положение у себя, которое ввела сама же, если Россия пойдет на выполнения поставленного ей ультиматума. Где логика? Как спрашивал Вовочка, когда его выгнали в коридор за то, что он испортил воздух в классе. Я бы понял, если бы Порошенко заявил, что Украина откажется от наступления на Москву, если Россия выполнит поставленные ей условия. Как бы смешно это ни звучало. Но это? С равным успехом Петр Алексеевич мог бы сказать, что он отменяет все пенсии и социальные пособия в своей стране, если Россия не выполнит ультиматум. Или что он с понедельника будет расстреливать по сто украинцев в день, если Путин не отведет корабли из Азова в Сибирь. Хотя, думаю, что при последнем варианте Владимир Владимирович мог бы и пойти на уступки. Гуманен он, может, даже и чересчур иногда.

Логика таких заявлений все же существует. Так капризный ребенок требует у родителей купить ему конфет, а не то он себе пальцы дверью прищемит, и все будут страдать. И такое соображение, безусловно, присутствует. Но, похоже, речь идет не только о детском инфантилизме, когда «вот я как умру, так вы тут все пожалеете, что так себя вели». Ой, назло мамке себе уши отморожу!

Это для внешнего употребления. А что для внутреннего? Не в смысле внутрь организма из фляжечки, а для Украины. А для нее, весьма вероятно, готовится сценарий продления военного положения после заявленных 30 дней, раз Россия не пошла (и не пойдет) на выполнение условий по «деэскалации ситуации». И срыв выборов.

Но это уже забота киевского политикума и их зарубежных хозяев.