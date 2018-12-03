В Москве пройдет финальный концерт музыкального проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов»

В Концертном зале Музея Победы 5 декабря пройдет финальный концерт музыкального проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов», где юные музыканты из Москвы, Дубны и Краснотурьинска исполнят многое из того, чем они уже вдохновили публику в регионах. Талантливые ребята споют священные псалмы в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», группы BOSÁYA и солистов Александра Перепечина, Натальи Прохоровой и Галины Босой.

Надо отметить, что часть билетов изначально было решено передать подопечным благотворительных фондов «Предание», «Со-единение», «Дом друзей», «Дом Жизни», «Русский мир» и других. В качестве почетных гостей приглашены представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ, Патриаршего совета по культуре, министерств и ведомств, руководители регионов и городов.

Этот музыкально-просветительский тур, организованный на средства Фонда президентских грантов, стартовал в начале осени по пяти городам России. Более 1,3 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Московской областей и Москвы посетили уникальный авторский мастер-класс по вокальному искусству и просветительские лекции об истории и современности псалмов.

Псалмы прозвучали и были записаны в Москве, Челябинске, Краснотурьинске, Екатеринбурге и Дубне. Первый участник проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» — детский концертный хор «Феникс» московской ДМШ им. С.И. Танеева под руководством Елены Бессоновой, исполнил псалом №90.

«Текст псалма №90 пропитан добротой и жизнеутверждающими идеями. И воспитанники «Феникса» при исполнении очень искренне старались передать свою любовь к людям и к музыке. Надеюсь, что нам это удалось», — отметила Елена Бессонова.

Галина Босая проводит мастер-класс.

На Урале в проекте участие приняли «Детская школа искусств № 8» им. Ю.Г.Суткового, капеллы мальчиков и юношей «Созвучие» под руководством Светланы Аристовой (Челябинск), детский хор при музыкальной школе №1 под руководством Нины Ганшу (Краснотурьинск) и коллектив Свердловского мужского хорового колледжа под руководством Сергея Пименова (Екатеринбург). Челябинские ребята выбрали псалом №96. Девичий коллектив из Краснотурьинска исполнили псалом №42, а известный на весь мир хор из Екатеринбурга записали псалом №116 и псалом №148. Хор «Юность» государственного университета «Дубна» под руководством Ольги Донченко пели псалом №36.

Плюс, пять детских хоровых коллективов получили возможность принять участие в записи нового музыкального диска. Молодым музыкантам помогали аранжировщики и саундпродюсеры из Швеции и России, поэтому псалмы на русском языке прозвучат в современной электронной обработке. Музыкальный диск станет подарком для всех юных участников проекта и будет представлен на финальном концерте.

«Сейчас очень актуальны мысли и шаги, направленные на духовное единство, а музыка, псалмы меняют людей к лучшему, заставляют их глубже задуматься о своем предназначении. И в этом я вижу просветительскую миссию, которую несет наш проект», - рассказала автор и солистка проекта «Песнь всех поколений: XII Священных Псалмов» российская певица с уникальным голосом диапазоном в 4 октавы, лидер группы BOSÁYA, композитор и продюсер Галина Босая.

Чуть ранее о своих впечатлениях от «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» высказался легенда отечественного шоу-бизнеса Стас Намин.

«Думаю, что при всём том засилии массовой культуры России попсой, всё-таки есть достаточное количество людей, которым это здорово надоело и которые хотели бы слышать что-то серьезное и красивое. Мне кажется, что «Псалмы» Галины Босой — это как раз та самая альтернатива попсовому мракобесию», - заявил музыкант.