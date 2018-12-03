Анна Калашникова упала в голодный обморок на «Песне года».

Ещё на прошлой неделе читатель «Комсомолки» поделился с нами фото, где певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина упала в обморок в аэропорту, возвращаясь с гастролей.

После обморока певицу увезли в больницу. Врачи поставили артистке капельницу, диагностировав упадок сил. На «Песне года» Калашникова уже не была похожа на человека, недавно выписавшегося из больницы: эффектный макияж, декольте, украшенное бриллиантами.

Однако к финалу концерта певице стадо дурно. На южной части «Олимпийского» Калашникова упала в обморок. Певицу подняли ее помощники и сопроводили в медпункт, где дежурили врачи. Там медики выяснили, что артистка в этот день ничего не ела, поэтому и упала в голодный обморок.

Певицу и звезду ток-шоу реанимировали врачи. Фото Игоря Полякова

В результате чего давление у певицы упало, закружилась голова. По словам очевидцев, Анне сделали два укола и оставили ещё полчаса лежать на кушетке. А потом порекомендовали обязательно есть телятину или любое другое мясо, чтобы не повторилась такая же история.

— Вы, наверное, одной травой питаетесь, поэтому и чувствуете себя неважно, — объяснил Калашниковой врач. — Если не будете нормально есть, у вас постоянно будут такие обмороки. Фигура фигурой, но не надо забывать про здоровье. Вы и так весите уже меньше 50 кило.

Анне сделали два укола. Фото Игоря Полякова