2018-12-03T21:59:58+03:00
В мире

Отрывки из новой книги Папы Римского: «Гомосексуализма не должно быть в католицизме»

В ее основе беседы понтифика с испанским священником Фернандо Прадо
Татьяна БЕЗРУКОВА
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Итальянская газета Corriere della Sera приводит цитаты, которые уже наделали шумаИтальянская газета Corriere della Sera приводит цитаты, которые уже наделали шумаФото: REUTERS
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На следующей неделе выйдет в свет книга Папы Римского Франциска. В ее основе беседы понтифика с испанским священником Фернандо Прадо. Итальянская газета Corriere della Sera приводит цитаты, которые уже наделали шума.

«В нашем обществе порою кажется, что гомосексуализм это модно. И такая ментальность в какой-то мере оказывает влияние на жизнь церкви».

Кроме того, понтифик прокомментировал слова одного священника, заявившего, что наличие геев в католицизме «не так уж ужасно», ведь это всего лишь «форма выражения привязанности». «Это ошибка», - парировал Франциск.

«В духовной жизни и жизни священнослужителя не должно быть места для подобных привязанностей». И вообще надо бы внимательнее выбирать людей для обучения в семинариях, поскольку не все подходят для такой серьезной роли.

«Мы должны заботиться о человеческой и сентиментальной зрелости» во время подготовки священников. По его словам, кандидаты с «неврозами или сильным дисбалансом» не должны идти «в духовенство или другую форму жизни, посвящённой Богу».

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