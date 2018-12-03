Коллективный разум поставил на Intel

В конце ноября стали известны результаты работы масштабного краудсорсингового инвестиционного проекта, организованного финансовой компанией «БКС Премьер». В рамках проекта частные инвесторы самостоятельно выбирали перспективные направления вложения средств. Как выяснилось в результате коллективного обсуждения на онлайн-площадке проекта, самой интересной областью для частных вложений россияне сегодня считают вовсе не валюты, драгметаллы или энергоносители, а рынок акций и сферу IT.

Окончательный вариант инвестиционного продукта был представлен на состоявшейся 27 ноября «антиконференции», собравшей порядка 600 участников. В его основу легли акции американской корпорации Intel, давно зарекомендовавшей себя как надежный и стабильный актив, возможно, не сулящий нежданных сверхприбылей, но и не подверженный чрезмерным рискам.

В целом инвестпродукт, который был сформирован в «БКС Премьер» при активном участии широкой аудитории, позволяет новым клиентам компании получить полную защиту капитала и гарантированную ставку в размере 10% годовых при сроке инвестиций в шесть месяцев. А если базовый актив, то есть те самые акции Intel, подорожают на 10% и выше, то суммарный доход инвестора за те же шесть месяцев достигнет уже 13,5% годовых.

Шансы на это достаточно велики. Как отмечают западные фондовые аналитики, акции Intel (INTC) продемонстрировали впечатляющую устойчивость в условиях недавней турбулентности рынка. Дело в том, что их курс поддерживается внушительным числом факторов – Intel предсказуема в дивидендной политике, на что могут рассчитывать миноритарии, а операционные показатели компании стабильны и указывают на то, что она способна продолжать расти даже на фоне общего замедления экономического роста.

Очевидно, что эти достоинства потенциального актива не ускользнули и от внимания россиян. На протяжении всего ноября идеи для перспективной инвестиционной стратегии были предметом оживленных дискуссий на онлайн-площадке «БКС Премьер». Вместе с частными инвесторами в обсуждении принимали самое активное участие и профессиональные эксперты. В результате было решено остановиться на акциях, хотя обсуждались и другие варианты – валюты, облигации, нефть, газ и золото. Всего в обсуждении приняли участие около 150 тысяч человек.

- Я считаю, что подобные проекты позволяют не только сформировать финансовый продукт, который действительно интересен широкой аудитории, но и способствуют повышению финансового образования граждан в целом, - заявил экономический обозреватель Александр Кареевский. – Многие люди просто не имеют представления о различных инвестиционных инструментах, например, структурных продуктах, которые могут принести повышенный доход на фоне невысоких ставок по депозитам. Кроме того, далеко не все граждане могут самостоятельно оценить перспективы тех или иных направлений для вложения средств. Здесь же на одной площадке собираются и частные инвесторы, и профессиональные эксперты, и на основе многочисленных мнений формируются оптимальные инвестиционные решения исходя из текущих рыночных условий.

В свою очередь главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отметил весьма рациональные подходы к инвестированию, предлагаемые частными инвесторами, работавшими в рамках краудсорсингового проекта.

- К примеру, почти в каждой теме участники указывали на преимущества диверсификации портфеля и предлагали его примерную структуру. Встречались и актуальные подходы к снижению риска. Например, в теме о зарубежных рынках акций некоторые комментаторы акцентировали внимание на привлекательности вложений в оборонный сектор, - сообщил Покатович. - В целом консервативный блок инвесторов-участников проекта вышел гораздо дальше стандартных рамок банковского вклада. На мой взгляд, уровень понимания рынка, демонстрируемый голосующими, говорит о значительном шаге вперед, который сделали инвесторы широкого круга за последний год.

Напомним, что Invest Generation 2018, как называется этот проект, организуется «БКС Премьер» уже второй раз. В 2017 году участники аналогичного голосования высказались в пользу акций Yandex и голубых фишек из США - Apple, Tesla и Google. Продукты, представленные компанией на базе этих активов, тогда в полной мере оправдали ожидания инвесторов.