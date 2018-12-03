В Москве водитель «Яндекс.Такси» объявил голодовку, протестуя против низких тарифов

Желтая «Шкода Октавиа» возле Театра у Никитских ворот появилась в ночь с пятницы на субботу. И поначалу - в темное время - выглядела как обычная машина с шашечкой, припаркованный, кстати, на специальной стоянке для таксистов. Однако утром прохожие начали снимать этот автомобиль на мобильники, потому как выяснилось, что он с разных сторон исписан краской. И не хулиганы, а водитель красным по желтому написал - «голодовка». И ещё чуть ниже - «бойкот».

«Шкода» простояла всю субботу и за это время не сдвинулась с места даже на сантиметр. И это несмотря на сотни потенциальных пассажиров, выходящих из театра. Таксист, 36-летний Роман Катареничев, от заказов принципиально отказывался. И объяснял зевакам, что он здесь не ради денег, но ради справедливости. Пускай агрегаторы такси посмотрят, до чего они довели своих водителей.

В воскресенье ситуация не изменилась. Роман пил минералку. Много курил (по три пачки в день). Но к еде не притронулся.

В понедельник к нему подкатили сотрудники патрульно-постовой службы. Проверили документы. Сфотографировали. Поинтересовались самочувствием. Катареничев ответил, что раньше 5 декабря с Никитского бульвара не уедет. И на гражданскую позицию имеет право. Полицейские немного замешкались - и уехали.

С КАЖДЫМ ДНЁМ СИТУАЦИЯ ВСЕ ХУЖЕ

- Я приехал в Москву из Ульяновска четыре года назад, - на автомате, словно школьное стихотворение, выдаёт Роман (я уже пятый журналист, который за последние восемь часов сел к нему в салон с диктофоном). - И поначалу все было терпимо. Я устроился водителем в крупный автопарк. Прошел медкомиссию. Сдал экзамены. Не только на вождение, но и на знание города. Со мной беседовал психиатр. В кадрах пробили мою биографию. Проверили на наличие судимостей. И только потом выдали машину. Сейчас, забегая вперёд, скажу, что управлять желтым автомобилем может любой. Даже преступник-рецидивист. Главное, чтобы права были. И все.

Понедельник - уже третий день голодовки таксиста.Фото: Павел КЛОКОВ

По словам водителя-бунтаря, его таксопарк дышит сейчас на ладан. Месяц, второй - и закроется. Как это произошло, например, с крупной компанией «Некси». Агрегаторы стремительно и целенаправленно уменьшают тарифы. И таксопарки задыхаются.

- Сначала они отказываются от медкабинета, - продолжает Роман. - Потом от механика. А потом и вовсе прекращают существование. Водитель, который когда-то выезжал на линию подготовленным, трезвым и здоровым, сейчас сам себе хозяин. Если два года назад он имел 16 рублей за 1 км пути, то сейчас 8 рублей. И при этом бензин два года назад стоил 38 рублей за литр, а сейчас 45. Зажали просто в тиски. И на этом не остановятся.

Проще говоря, водителям такси, которые ездят не на своих машинах, а на арендованных, стало очень трудно зарабатывать деньги. Если, конечно, они не роботы и не могут колесить по столице сутки напролёт. В 2016 году за 10 часов работы Катареничев имел 3 тысячи рублей (чистыми). Сегодня вдвое меньше - и не за 10, а за 14 часов.

- В Химках сейчас тоже идут акции протеста, - сообщил водитель. - Десятки авто просто не вышли сегодня (3 декабря) на линию. Кстати, большое спасибо моим коллегам по цеху. Они не только поддерживают меня морально, но и помогли с арендой машины. Заплатили за несколько дней, пока я голодаю и не работаю.

В Москве Роман живет с матерью. Она была против этой акции, но удержать сына не смогла. Теперь волнуется. И звонит каждый час.

Таксист не взял с собой даже зубной щетки. Утром умывается водой из бутылки. Курит одну за одной. И продолжает дежурить.

В понедельник, на третий день голодовки, состояние у водителя вялое. Вид очень усталый. Я предлагаю втихаря принести пирожок. И обещаю не выдать повстанца.

- Это исключено, - строго, по-военному отвечает водитель.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- На первый взгляд, появление агрегаторов и все эти изменения на руку пассажирам, - рассказал «КП» председатель ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин. - Такси ведь стало дешевле, а, значит, доступнее. Но при этом вопрос безопасности практически не обсуждается. Агрегаторам плевать, кто сидит за рулем. Главное, чтобы заказ был выполнен. А в случае ДТП отвечать будет таксопарк (если он есть). Или сам водитель. И все. Получается пресловутая медаль. С одной стороны, дёшево. С другой, опасно. Профессиональные водители уходят на другую работу. В Москве масса вакансий. И кто остаётся? Приезжие и неопытные. Порядок во всей этой ситуации можно навести только на законодательном уровне. Нужно, чтобы агрегаторы тоже несли ответственность за перевозки. А не только деньги считали.

КСТАТИ

Как сообщил «Комсомолке» терапевт и главный врач санатория «СпаГолод» Александр Барвинский, пять дней без пищи не очень опасны для человека. Однако выходить из голода нужно грамотно и первое время (дней пять) соблюдать строгую диету.

- Вообще максимальный срок, в течение которого получится не есть, это месяц, - рассказал специалист. - Дальше уже возникает угроза для жизни. Хотя тут множество нюансов и факторов. Комплекция, например. Или наличие хронических заболеваний. Кто-то довольно спокойно продержится три недели, а у кого-то и после десяти дней могут начаться серьезные проблемы. Как бы там ни было, выходить из голодающего состояния нужно под присмотром врача, который занимается разгрузочно-диетической терапией.

Р.S. Вечером в понедельник к Театру у Никитских ворот подъехала карета скорой помощи. Врач осмотрел Романа Катареничева и сказал, что его нужно госпитализировать. Водитель такси сначала упирался. Но чуть позже закрыл свою ласточку и пересел в машину с красным крестом. Его доставили в 1-ю Градскую больницу. Об этом он лично сообщил по телефону корреспонденту «КП». Ничего больше говорить не стал. Потому как - процедуры. На Никитский бульвар в знак поддержки в тот же вечер съехались десятки таксистов. Но их под угрозой эвакуации разогнали сотрудники ГИБДД. Стоянка там почти везде запрещена. Кроме небольшого кармашка, в котором припаркована «Шкода» Катареничева.