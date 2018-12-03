Кокорина и Мамаева будут спасть от гриппа луком и чесноком

В столичных изоляторах началась кампания по профилактике гриппа. Главный санитарный врач московских СИЗО и ИВС Галина Тимчук рассказала сегодня, как арестантов будут спасать от сезонного вируса. Во-первых, в изоляторах началась вакцинация. Через нее пройдут все заключенные, у кого нет медицинских противопоказаний. Но для усиления эффекта в системе московского управления ФСИН применят и, так сказать, некоторые народные средства. В том числе оружие всех советских бабушек - легендарные лук и чеснок.

Конечно же, не останутся в стороне от глобальной профилактики гриппа и самые звездные на данный момент клиенты СИЗО Москвы - футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Правда, насильно заедать завтрак, обед и ужин чесноком-луком их никто не будет заставлять.

- На данный момент речь идет только о том, что на кухнях изоляторов в обычные блюда меню будут добавлять больше лука и чеснока, - объясняет секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. - Это традиционное сезонное распоряжение.

По словам Мельникова, на текущий момент нет информации об очагах вируса гриппа в тех или иных московских изоляторах.

- Но профилактика для того и проводится, чтобы не допустить распространения вируса, - говорит правозащитник. - Потому что любая вспышка в стенах таких закрытых учреждений - это опасно. Например, в той же «Бутырке», где сейчас сидят Кокорин и Мамаев, нынешней весной была эпидемия кори. С ней удалось справиться.

Кстати, по словам Галины Тимчук, обитателям изоляторов те же «антигриппозные» чеснок и лук в чистом виде могут передавать и родственники - запрета на эти продукты нет.

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