2018-12-03T19:39:09+03:00
Общество

Умер Андрей Битов, русский писатель

Один из основателей постмодернизма в русской литературе Андрей Битов умер в возрасте 81 года
Алена Басавина
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Умер Андрей БитовУмер Андрей Битов
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Умер русский писатель Андрей Битов. Информацию о его смерти на своей странице Facebook разместила литературный критик Галина Юзефович.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», - написала Юзефович. Причина кончины не сообщается.

Напомним, Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературы, член Союза писателей СССР.

Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Свою писательскую деятельность начал в 1956 году. Первый роман «Пушкинский дом» был опубликован в США в 1978 году. В 1979 году он создал бесцензурный альманах «Метрополь», а в 1991 году — неформальное объединение «БаГаЖъ».

В 2017 году отметил свой 80-летний юбилей. Тогда специально для "Комсомолки" с писателем поговорила филолог и Председатель фонда "Живая классика" Марина Смирнова

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27 мая свое 80-летие отмечает писатель Андрей Битов. Его «Уроки Армении», «Пушкинский дом» — давно стали классикой нашей литературы, а сам автор – основоположником советского постмодернизма (подробности).

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