Сборщик мандаринов в Абхазии: «Пять ящиков мандаринов в день собрал - оплатил ночлег и бутылку пива»

ЛЕТО ПРОШЛО - МЕСТ НЕТ

Забил в поисковик «сбор мандаринов, работа, Абхазия», и сразу же выскочила тематическая страничка популярной соцсети. «Жилье за 200 руб. в день, доставка утром до плантаций» - указанные условия мне подошли.

Дозвониться до администратора группы Натальи из Москвы не удалось —полетел наугад. Уже вечером, в Сухум, Наталья наконец взяла трубку. Оказалось, что работники на сезон уже набраны, и мест у нее в гостевом доме больше нет.

- Если тебе очень нужны деньги, приходи без пятнадцати семь на улицу Чанба, мы как раз выезжаем на сбор. Что-нибудь придумаем.

Найти поздно вечером в Сухуми жилье не удалось: никто из частников, у кого висели табличке на воротах о сдаче комнат, на одну ночь даже за 500 рублей не пускал (кстати, вполне нормальные по местным меркам и не в сезон деньги).

Может еще не отошли от прибыльного летнего курортного сезона, и деньги не кончились? Всю ночь я прослонялся по темному Сухуму, а ровно в половину седьмого подошел к гостевому домику. У ворот встретил парня и двух девушек, по виду — студенты. Оказалось — из Кирова, так же не прочь подзаработать и пожить в тепле, пока в России зима.

- Тепло, тыща в день и не стреляют. А вот есть их уже не могу.Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

Наконец появилась хозяйка Наталья, она же и предводитель сборщиков: активная женщина лет сорока. Ровно в 6:40 открыла ворота, скептически смерила нас взглядом:

- Там работать надо, пахать! Уверены в себе, своих силах?

- Если б не были уверены, не пришли бы, - за всех ответил я.

- Энтузиазм и комсомольский задор — это хорошо! Особенно на нашей абхазской целине. А сменная одежка у вас хоть имеется? И сапоги? А то были пять дней дожди, склоны развезло.

Подъехал уже забитый другими сборщиками автобус. Что интересно — все русские. Если в Москве черной работой обычно занимаются южане, то в Абхазии все наоборот: я за все время не видел ни одного абхаза, собирающего мандарины. «А зачем мне это и за такие деньги? Я еще работу получше найду, не понравится — уйду, и сразу еще найду. Хотя, могу и не работать — за курортный сезон денег можно поднакопить, и до следующего дотянуть», - объяснили мне потом местные.

К тому же у многие, если не большинство постоянно живущих в Абхазии, - пенсионеры с российским гражданством. Как мне потом признается арендатор совхозных полей Вячеслав Анкваб, к доходам от мандарин у него еще 12,5 тыс. руб. российской пенсии, плюс 7,5 тыс. руб. — от местных властей, за ранение и военные заслуги в грузинской компании, «так что на эти деньги вполне можно жить, ну и еще немного другие дела приносят».

С одного дерева в урожайный год можно собрать до десяти ящиков мандаринов.Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

ГАСТАРБАЙТЕРЫ РУССКОГО МИРА

- Ведер на всех может не хватить - как приедем, сразу бери себе ведро, - учила меня соседка по автобусу, восемнадцатилетняя Света, - с ящиком по склону ходить тяжело.

Света из Луганска, как и ее младшая сестра, как и ее мама, сидевшие рядом. Да и, практически, все остальные сборщики - из ДНР и ЛНР.

- У нас там знаешь, какая зарплата? Пять тысяч рублей в месяц, - это еще хорошо, если столько, а цены — как у вас. Как жить? - продолжила Светина мама, - а тут можно заработать, если не лениться. Ну и если погода позволяет. Сегодня, считай, тебе повезло, дождь закончился. А пока шел сбора не было.

- Но сезон мандаринов короткий, пара месяцев, и все, - спрашиваю, - домой уезжаете?

- Да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют.

Автобус выгрузил нас посреди совхозного поселка. Но прежде чем собирать мандарины, с нами нужно решить вопрос жилья. И пока все пошли в гору, на плантацию, Наталья повела нас в поселок, в квартиру.

- Система у нас простая: есть в этот день сбор мандаринов — платите за комнату 200 руб. в сутки, нет сбора — 100, - Наталья водила нас по трехкомнатной квартире, в которой явно давно не жили.

- Хотите — сегодня можете отдохнуть, но можно и на плантацию, посмотрите хоть, что это такое, может, и не рождены вы мандаринщиками, - предложила Наталья, когда мы распределили комнаты.

КАК ИЗ 30 РУБ ЗА КИЛО ПОЛУЧАЕТСЯ 150

Мы хотели работать. Вообще, жить вблизи работы — это не по московским пробкам утром. От совхозного поселка пятнадцать минут по асфальту и тропинке, перелезть через забор, и сразу начинаются поля хозяйства «София», в прошлом успешного совхоза имени В.И. Ленина. Сейчас поля сдаются государством в аренду частникам. «София» - одно из крупнейших мандариновых хозяйств Абхазии, 200 га, более 50 тыс. мандариновых деревьев

С одного дерева в урожайный год можно собрать до десяти ящиков, каждый по 15 кг! Этот год урожайный - за желтым цветом плодов не видно даже зеленых листьев. А вот в прошлом году мандаринов в Абхазии почти не было.

Как уверяет меня Вячеслав Анкваб, 80 — 100 тысяч тонн мандарин соберут в этом году во всей Абхазии.

- В прошлом году после дождей как морозы ударили, минус 4 было, и все, мандарин сразу как каменный стал, считай, пропал, 350 тонн всего собрали, раз в пять меньше, чем обычно, - Вячеслав пытается перекричать гул сортировочного цеха, куда свозят мандарины со всех совхозных полей. - Но в этом с урожаем очень хорошо! Только все равно от погоды зависим, дожди вон как зарядили, пять дней сбора не было, мандарин мокрый, но зато тепло. Все равно надо спешить.

В большом ангаре воздух буквально пропитан кисло-сладким ароматом. Тут работают исключительно женщины. Мандарин едет по конвейеру, и надо успеть убрать бракованный, который без плодоножки или травмированный. На профессиональном сленге его называют «инесс» - в продажу не поступает, идет на соки или в Сухумский обезьянник — зимой у обезьян такая мандариновая диета. Дальше сортировка: крупный мандарин диаметром от 8 см стоит, понятно, дороже, чем мелкий в 5 см. Сейчас за рабочий день на полях Анкваба собирают 60 -70 тонн мандаринов, так что склад сортировки работает до полуночи.

Мандарин едет по конвейеру, и надо успеть убрать бракованный, который без плодоножки или травмированный.Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

- Вот сколько мандарин у тебя в Москве стоит? - спрашивает Вячеслав

- Рублей 150 за кило...

- Дорого, конечно. Если хочешь поесть от души, не думая о деньгах — надо в Абхазию ехать!

На рынке в Сухуми мандарины стоят 30-50 руб.

- Экономика мандарина такова, - делится Вячеслав Анкваб, - себестоимость килограмма у нас в хозяйстве примерно 22 рубля, отпускная — 35 рублей, это вместе с ящиком. Плюс еще таможня, что бы ввести мандарины в Россию, это 6 — 7 рублей за кило, и доставка, итого — в Москве наш килограмм стоит чуть дороже 58 рублей. 20-тонная фура — около 130 тыс. Но вот основную прибыль забирает розница, если, говоришь, у вас кило по 150 рублей. Так еще турецкие и китайские выдают за абхазские. Но запомни — в наших никогда косточек не бывает, и на вкус они какие... Ешь сколько хочешь, прям подходи к ящику, и ешь...

Воспользоваться его советом мне удастся сразу – за день сбора я наемся мандаринов на неделю вперед.

НА ДЕРЕВЕ - БЕЗ ПОЛИТИКИ

Наконец, вслед за Натальей мы поднялись на самую вершину мандаринового склона. Таскать ведра по скользкой земле непросто. Да и выделенный нам участок явно уже кто-то обобрал, фрукты остались лишь в кронах деревьев, без лазанья по веткам или лестницам не дотянешься. Но лестниц и ведер нам, опоздавшим, не досталось.

- Уж извините, сегодня я вас на самый трудный участок поставлю, да и пока научитесь... Тут у меня уже работает бригада в четырнадцать человек — просто берете, и помогаете им зачищать деревья. Чем быстрее соберем, тем быстрее пойдем на лучший сад.

Наталья выдала нам секаторы.

- Главное — не оставляйте никакого хвостика, если оставили много — дорезайте, иначе плодоножка травмирует соседние плоды, - учит Наталья, - но и отрывать мандарин руками нельзя, да и не оторвете его — это вам не яблоко. И не бросайте сверху мандарин в ящик. Лучше захватывайте одной рукой сразу три плода, вот так держите, и другой срезаете. Наполняете ящик, и несете к дороге, ставите на обочину. Вечером приезжает машина, забирает, а я записываю количество ящиков на фамилию. Зарплата раз в десять дней, по 50 рублей за ящик. У меня все четко, путаницы нет. Вы как, бригадой хотите работать? Или поодиночке?

Мы выбрали поодиночке - никто не был уверен в навыках партнеров. Компашка из Кирова, понятно, образовала бригаду.

- Вообще, бригадой намного удобнее, уж поверьте. Особенно, где мандарины остались в кронах вверху, и по деревьям лазить надо, лестницу держать, ведро снимать. Зато как доберете этот склон, пойдем на другой, не обобранный, где мандарин еще много, и склон не такой крутой.

Соседний склон, через дорогу, действительно был увешан плодами сверху донизу, но сегодня он достался не нам.

- Не тот сад, но добрать-то надо... Вчера за день всего пять ящиков собрала, - жалуется мне соседка по дереву, которую я не вижу, а говорю вверх, куда-то в шевелящуюся листву.

- А с другой стороны у вас тут работают, с украинской, как, без политики среди мандарин обходитесь?

- Да какая политика, тут все равны. Правда, был недавно один, из Киева, что-то начал высказывать, но у нас луганские мужики крепкие, предупредили, что б поосторожней, а то горы тут такие — и не найдут. Вроде шутка, но он понял, уехал в другой совхоз...

«Пять ящиков — это 250 рублей, минус 200 за жилье, в остатке — 50 руб., хватит лишь на бутылку сухумского пива», - я подчитываю в уме свой потенциальный доход. А глядя на доставшийся сад, сомневаюсь и в этом.

Под конец дня, мне, действительно, удалось собрать лишь четыре ящика – окупил лишь комнату за 200 рублей.

В артели Натальи, которая сама приехала в Абхазию из Сибири четыре года назад, работает семьдесят сборщиков. Во всем совхозе — порядка двухсот. Летом в ее гостевом домике живут отдыхающие, платят, конечно, больше, порядка 500 рублей в сутки, а зимой — сборщики мандаринов. Так что, в отличие от большинства местных, особо не желающих работать, у Натальи дела идут неплохо, даже в межсезонье.

На границе традиционное столпотворение мандариновщиков.Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

ТАЧКОВАЯ АРМАДА

На следующий день опять зарядил дождь, и сбор отменили. Солнечной погоды я ждать не стал — купил билет на автобус до границы, это 200 рублей — четыре ящика. Поймал себя на мысли, что стал деньги переводить в ящики.

На границе традиционное столпотворение мандариновщиков. Килограмм мандарин, купленный в Абхазии по 30 рублей, плюс 10 рублей таможне, плюс 3 рубля за услуги «тачкиста», сбытый в России прямо сразу после таможни, приносит местным 5 — 10 руб. Перетащил 20 ящиков – уже заработал 1,5-3 тысячи. Дальше от границы отвезешь— еще дороже продашь.

- Ты телефон мой запиши, вдруг понадобится перевезти мандарины, у меня русская симка. Хоть и живу в Абхазии, но недалеко, вон там, за заправкой, - Юрий, типичный «тачкист», сидит на своей сваренной из металлических уголков тачке в ожидании клиента, на окраине приграничного рынка, - не всегда ловит, но обычно нормально. И лучше приходи во второй половине дня. Утром все мы, тачкисты, работаем. Один рейс в Россию — 700 рублей. А сейчас уже два часа, чаек попиваю. Две ходки в Россию успел сделать.

- Тачкист — почти как танкист, - смеюсь названию профессии.

- Ну а кто мы еще, мы же тачками управляем, а это дело непростое, вон какое движение, а еще в очереди стоять, и на тачке 250 килограмм лежит, у меня тачка длинная.

Но я на самолет в Москву — на билет надо насобирать 65 ящиков.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить абхазские мандарины от прочих

На вкус кисло-сладкие, чем спелее, тем слаще. В отличие от китайских, и даже соседних грузинских, никогда не бывают с косточками. Плоды не идеально-круглые, а как бы слегка приплюснутые, с тонкой, легко отделяющейся у спелых, кожурой, с отчетливой текстурой. Достаточно крупные (в диаметре 50-80 мм), никогда не бывают с листиками, веточками, и даже минимальными остатками плодоножки. Обычно в одном ящике не откалиброваны, в отличие от идеально подобранных китайских и турецких. Маркируются исключительно на русском языке (никаких иероглифов и английского).