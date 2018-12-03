Кино, вино и домино: Леонардо Ди Каприо налегал на спиртное во время свидания с 21-летней возлюбленной

Роман 43-летнего Леонардо Ди Каприо и 21-летней актрисы и модели Камилы Морроне набирает обороты. Влюбленные все чаще выбираются вместе в свет и, судя по всему, почти 20-летняя разница в возрасте совершенно не мешает им отлично проводить время вдвоем. В выходные Лео сводил юную пассию на соревнования по конкуру Longines Masters, которые прошли в Париже. Компанию голливудскому артисту и его подруге составил французский актер и режиссер Гийом Кане.

Сначала Лео и Камилла сидели на трибуне и внимательно следили за турниром. При этом папарацци запечатлели, как модель заботливо поправляет на Ди Каприо шарфик — мол, Лео, смотри не простудись. Затем пара переместилась в гостевую зону, где им подали красное вино, и к Ди Каприо присоединился Гийом Кане.

Пока два актера оживленно обсуждали перспективы мирового кинематографа, Камилла заметно скучала. Лео же, в пылу беседы, то и дело прикладывался к бокалу красного, в то время как его девушка пила воду.

Компанию голливудскому артисту и его подруге составил французский актер и режиссер Гийом Кане.Фото: EAST NEWS

С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречается с конца прошлого года. Экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями пленила самого ветреного холостяка Голливуда, сменившего не один десяток девушек. Камила идеально вписывается в стандарты Лео: на 20 лет младше, модель и начинающая актриса. А еще она – падчерица мэтра киноэкрана Аль Пачино. Такой девушке так просто не скажешь «извини, детка, давай разбежимся» - а вдруг влиятельный отчим осерчает?

Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара вместе уже 10 лет, и хотя скреплять отношения узами брака Аль Пачино, похоже, не торопится, он вполне счастлив со своей Люсией. К слову, актер ни разу не был официально женат, хотя у него есть трое взрослых детей. Камилу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста. Неудивительно, что сейчас Камила пробует свои силы не только в моодных фотосессиях, но и на съемочной площадке.

lovecamimorrone Camila stars in the campaign #JordachePS19 Creative Direction and Production @crstudio #CRStudio Stylist: @carineroitfeld

Поговаривают, что Лео строит на девушку серьезные планы и даже собирается на ней жениться. Но не будем торопиться – так западные таблоиды писали про каждую пассию Ди Каприо. Но ни одной из красавиц пока так и не удалось довести его до алтаря.