Анастасия Волочкова: Мой любимый мужчина не работает охранником

В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой. Там одна дама написала, что ее обидела артистка -якобы увела у неё 35-летнего бойфренда (выходца из Чечни) по имени Малик. Мол, мужчина жил с ней 10 лет, а потом их якобы разлучила Анастасия. По словам этой женщины, новый бойфренд балерины работает в подмосковном отеле начальником охраны.

Однако Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде», что не знает этих людей:

- Обращаюсь ко всем, кто взбудоражен моей личной жизнью и кому она не даёт покоя, - сказала «КП» Анастасия Волочкова. - Живите своей жизнью, а не моей, залезая ко мне в постель. Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. Когда я вам представлю своего настоящего мужчину, вы все удивитесь. Но он точно не является охранником.

И ещё одну вещь хочу сказать: мой настоящий любимый человек никого не бросал ради меня. Он никогда не был женат, у него нет детей, он свободный человек. Дорогие женщины, будьте яркими, сексуальными, и тогда ваши мужчины будут рядом с вами и не посмотрят в другую сторону. Считаю, что не должна оправдываться за свою жизнь и поступки. Я понимаю, что моя жизнь, возможно, интереснее вашей.

Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит. Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680559" frameborder="0"></iframe> Анастасия Волочкова рассказала о любимом мужчине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шикарная женщина: Волочкова показала, что она еще ой как хороша

Внимание фанатов для 42-летней танцовщицы как наркотик. Анастасия не может и дня прожить, не выложив фото в Инстаграм. Волочкова привыкла, что далеко не все готовы ее осыпать комплиментами. Хейтеров балерина давно считает злобными завистниками (подробности).

В ТЕМУ

Волочкова объяснила, почему отдала отца в пансионат для пожилых

История отношений Анастасии Волочковой с отцом довольно драматична. Когда Насте было 14 лет, Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, ушел из семьи к молодой любовнице (подробности).