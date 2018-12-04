Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков»

Отделять Петра Порошенко, устраивающего провокации и истерящего про войну с Россией, от остальной так называемой элиты Украины и от большинства его предшественников на президентском посту, за исключением Януковича, ошибочно и неразумно. Первый президент Украины Кравчук, быстро перекрасившийся из коммуниста в ярого националиста, Леонид Кучма, опубликовавший книгу с многозначительным названием «Украина – не Россия», Ющенко присвоивший звание героев Украины Бандере и Шухевичу – все они закладывали основу нынешней украинской власти: враждебной не только России и русским, но и своей собственной истории. И чтобы все эти экс-президенты ни говорили сейчас, как бы ни критиковали Порошенко, они остаются с ним в духовном родстве, по большому счету, стоят на общей идеологической платформе. Что на днях снова доказал тот же Ющенко в прямом телеэфире, возвеличив, как положено, «свидомых украинцев» и принизив «понаехавших» на Донбасс и в Крым.

- Мы не говорим, что мы – большая страна. Мы – великая страна, а это они, Россия, большая, – начал он отвечать на вопрос, почему украинцы так не любят власть, в эфире телеканала «Прямой» и посетовал. - Если бы мы на протяжении многих лет проводили свидомую национальную политику, у нас бы не было тяжёлого вопроса: «Политический восток или политический запад?»

И раскрыл «причины», по которым появился «тяжелый вопрос».

- Мы – разумная талантливая нация, но извините, когда у вас триста лет нет государства, когда на половину Украины завезли миллионы людей взамен выбитых, уничтоженных, вывезенных в Хабаровский край, в Зелёный клин, в Серый клин миллионов украинцев, - перечислил он «обиды» от России. - Сюда пришли люди, которые просто не знают эту землю, не знают это слово, не уважают эту Церковь. Вы ощутили, что Русский мир идёт там, где русский язык? Где у нас идёт война? Там, где российская Церковь, русский язык, где стоят или Екатерина Вторая, или Сталин. Там имплементирована другая ментальность, не национальная.

Публика внимала, и ни у кого даже мысли не возникло возмутиться, одернуть вещавшего с нравоучительным видом Ющенко, или просто уличить его во лжи. Которую он громоздил одну на другую. Начиная с миллионов якобы «выбитых и уничтоженных» украинцев, число которых непрерывно росло, что в Российской империи, что в Советском Союзе. Никто не спросил, а какая Церковь была на Украине те 300 лет назад? Какую Церковь 300 лет не уважает «Русский мир»? Католическую? Униатскую? Или ту, что еще не создало трио Порошенко, Филарета и Варфоломея? Как это по-свидомому, не заметить ту православную Церковь, в которой не 300, а гораздо больше лет находили утешение верующие страны. И какая война идет в Одессе, где пока еще стоит памятник Екатерине Второй? Добрая половина городов современной Украины была основана при Российской империи, но Ющенко предпочитает об этом умолчать.

Между тем, в этом разделении своего населения на «чистых и нечистых», якобы завезенных и пришлых, первосортных и унтерменшей, у которых нет ни знаний, ни «благородных» чувств, кроется главное оправдание политики уничтожения мирного населения Донбасса. Именно из этого Порошенко потом вывел свое, ставшее знаменитым высказывание, что. Мол украинские дети будут ходить в школе, а на Донбассе сидеть в подвалах, прячась от бомбежек.

Именно этот посыл использовали все нынешние Ляшки, Мосийчуки, Билецкие, Филатовы и иже с ними, оправдывая тот геноцид, которые они до сих пор проводят.

- На востоке Украины Кремль положил миллионы украинцев. Миллионами уничтожали наших дедов на тех территориях, куда заселяли переселенцев, московских оккупантов из других уголков другой страны, - врал точно так же, как Ющенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и риторически вопросил. - И сегодня вы апеллируете к местному населению, к мнению людей, которые там живут?

И то, что он со справкой, в данном случае никакой роли не играет. Это же не помешало ему предложить отдать новой церкви, которой еще нет, одну из жемчужин украинского православия - собор св. Софии в Киеве. Как верному сыну униатской церкви. Юля Тимошенко без справки из психдиспансера, но мы не забыли ее желание расстрелять миллионы русских Украины «всех атомной пулей в лоб».

Ну а у Ющенко нацистский подход к населению и разделению его на сорта, тоже стоит вспомнить, по семейной линии передалось. Как он сам рассказывал, папа его впервые «хороший кофе попробовал в немецком концлагере», а там такой напиток могли пить либо надзиратели с охранниками, либо осведомители-стукачи.

И не стоит питать иллюзий по поводу того, что со сменой главы государства на выборах что-то может измениться на Украине. Кроме градуса ненависти – ничего. Будет ли эта ненависть полыхать или тлеть – вот в чем вопрос. Но на любовь или просто уважение не поменяется. Стоит это признать и не обманываться. Русофобия – единственное, что их всех объединяет. Кроме жажды наживы, естественно. Но украсть они мечтают каждый для себя, а вот ненависть к России у них общая.

Такова природа нынешнего украинского лыцарства.