2018-12-04T10:31:37+03:00
Здоровье

Больничный лист – в цифровом формате

В Оренбурге Фонд социального страхования представил новые электронные социальные сервисы
Юлия КУРЛАЕВА
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Автор фото: Александр ИОНОВАвтор фото: Александр ИОНОВ
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В Оренбургском региональном отделении Фонда социального страхования прошел круглый стол, в котором приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации.

- В своей деятельности Фонд социального страхования Российской Федерации активно использует новые технологии, оптимизируя взаимодействие с партнерами и страхователями, улучшая процесс обслуживания получателей социальных услуг, - рассказала управляющий Оренбургского регионального отделения Фонда Валентина Девякович. - Уверена, что опыт Фонда социального страхования Российской Федерации станет важным звеном в процессе перехода в цифровую экономику.

Один из самых распространенных сервисов Фонда - электронный листок нетрудоспособности. К этому проекту Оренбургское региональное отделение приступило с первых дней вступления в силу соответствующего закона. Цель новшества - создать единую базу страховых случаев, упростить межведомственное взаимодействие и уйти от бумажного документооборота.

Когда человек приходит на прием к врачу в медучреждение, ему предлагается сформировать документ о временной нетрудоспособности не в бумажном, а в электронном виде. В случае согласия пациента, его больничный формирует врач, к которому он обратился, на своем рабочем месте, и подписывает своей электронной подписью, далее ставится электронная подпись медорганизации, и информация по защищенным каналам связи направляется на сервер ФСС.

И электронный, и бумажный больничный имеют равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать.

Если врач, заполняя бумажный формуляр, допускает ошибку, и она обнаруживается только в отделе кадров, то сотруднику приходится снова собирать подписи. А в случае с электронным документом любая ошибка исправляется моментально. Да и само заполнение электронной формы не превышает нескольких минут, что экономит время и врачу, и пациенту.

Электронный документ значительно сокращает финансовые и трудовые затраты на обработку, учет и хранение бланков листков нетрудоспособности, а система исключает возможность оплаты поддельных больничных.

В Оренбуржье все государственные медицинские организации, которые выдают бумажные листки нетрудоспособности, могут сформировать такой документ в электронном виде. За 11 месяцев текущего года в области выдано более 125 тысяч онлайн-больничных, т.е. каждый второй листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде.

Кстати, оренбуржцы активно пользуются электронными сервисами Фонда, а его специалисты всегда готовы помочь разобраться с нововведениями. Как отметил первый заместитель министра здравоохранения области Александр Криволапов, развитию цифрового здравоохранения в Оренбуржье уделяется особое внимание и в министерстве приветствуют все новые проекты. Главное, чтобы они были удобны, доступны и понятны всем жителям области.

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