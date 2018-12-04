2018-12-04T11:10:16+03:00
Общество

Социальные услуги – в цифровом формате

В Оренбурге Фонд социального страхования представил программу цифровой трансформации социальных сервисов
Юлия КУРЛАЕВА
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Автор фото: Александр ИОНОВАвтор фото: Александр ИОНОВ
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В Оренбургском региональном отделении Фонда социального страхования прошел круглый стол, в котором приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации.

Один из самых распространенных сервисов Фонда - электронный листок нетрудоспособности. За 11 месяцев 2018 года в области выдано более 125 тысяч онлайн-больничных, т.е. каждый второй листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде.

ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАКУПКИ

Информацию о государственных закупках Фонда, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. рублей, можно увидеть на страницах портала «Открытый контракт» ok.fss.ru.

Ресурс является бесплатным, информационным и доступным любому гражданину. Данные о торгах, которые проводит ФСС, размещаются заблаговременно, до опубликования их в единой информационной системе в сфере закупок. «Открытый контракт» позволяет пользователям ознакомиться с предметами, ценами, способами осуществления и текущими статусами закупок, изучить требования к товару или услуге, поставщикам, условия и сроки закупки.

После авторизации у пользователей дополнительно появляется возможность поучаствовать в публичных обсуждениях конкурентных процедур или направить в адрес Фонда вопросы, замечания и предложения через Личный кабинет на сайте.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

Перспективные проекты Фонда - «Электронный талон на проезд к месту лечения», электронные формы взаимодействия по компенсации за приобретение технических средств реабилитации, по обеспечению пострадавших на производстве лекарственными средствами.

Уже больше года в регионе работает «Социальный персональный информационный навигатор». Это информирование семей, воспитывающих детей-инвалидов, обо всех этапах обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Процесс коммуникации между Фондом и получателями услуги происходит через различные средства - по электронной почте, по телефону, посредством смс-оповещения, почтой (заказным письмом), через социальные мессенджеры. Заявители сами выбирают предпочтительный способ связи.

Еще одна инновация - коммуникационная платформа «Социальный навигатор»: приложение для смартфона, которое позволяет объединить в себе весь перечень социальных услуг (геоинформационные сервисы, например, где находятся ближайшие соцобъекты, как к ним пройти; уберизация – где ближайший волонтер, готовый помочь и т.д.; социальный чат-бот, отвечающий на вопросы, в том числе голосовые).

МАМА – НЕ КУРЬЕР

В планах - внедрение «Электронного родового сертификата», который избавит мам от функций курьера между учреждениями.

- Сейчас выдается только бумажная версия родовых сертификатов, поэтому беременная женщина выступает «посредником» между медицинскими организациями: получает сертификат в женской консультации, потом несет его в роддом, а дальше - в детскую поликлинику. При цифровой трансформации этого процесса женщине нужно предоставить свои документы один раз - для формирования электронного сертификата, который в дальнейшем будет дополняться информацией по запросам из роддома и в детской поликлинике, - рассказал начальник отдела информатизации Оренбургского регионального отделения ФСС Тимофей Полынев.

Главная цель всех разработок Фонда - повысить уровень комфорта получателей услуг социального страхования, избавить их от лишних процедур. Кроме того, важным является и тот фактор, что внедрение электронных сервисов делает прозрачной систему передачи данных, а это помогает практически исключить риски мошенничества.

Кстати, оренбуржцы активно пользуются электронными сервисами Фонда, а его специалисты всегда готовы помочь разобраться с нововведениями. Как отметил первый заместитель министра здравоохранения области Александр Криволапов, развитию цифрового здравоохранения в Оренбуржье уделяется особое внимание и в министерстве приветствуют все новые проекты. Главное, чтобы они были удобны, доступны и понятны всем жителям области.

- В своей деятельности Фонд социального страхования Российской Федерации активно использует новые технологии, оптимизируя взаимодействие с партнерами и страхователями, улучшая процесс обслуживания получателей социальных услуг. - Уверена, что опыт Фонда социального страхования Российской Федерации станет важным звеном в процессе перехода в цифровую экономику, - отметила управляющий Оренбургского регионального отделения Фонда Валентина Девякович.

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