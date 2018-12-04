Эдуард Бояков стал худруком МХАТ имени Горького

Во вторник, 4 декабря, в министерстве культуры РФ заявили о том, что продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени Горького. Таким образом, он займет место Татьяны Дорониной, возглавлявшей МХАТ более 30 лет.

«Московский Художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков», - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе встречи с сотрудниками МХАТ. Также глава ведомства добавил, что замруководителя по творческой работе театра стал артист Сергей Пускепалис, а замхудрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

Также в Минкульте России отметили, что действующий руководитель МХАТ Татьяна Доронина назначена на cпециально введенную должность президента театра, передает ТАСС.

Кстати, напомним, недавно создатель фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о «театральной тусовке» и о том, дейтвительно ли русский театр переживает масштабный кризис.