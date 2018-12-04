Выжить в Берлине

Трудно поверить в то, что это было в действительности. Еще труднее поверить в то, что это можно рассказать другим.

В московском еврейском музее и центре толерантности состоялась презентация книги немецкого автора Марии Ялович-Симон «Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940-1945 гг.»

Представлял книгу известный немецкий ученый Херман Симон – сын Марии Ялович-Симон.

Это не просто книга - это документальная проза, но это - фантастика. Ибо такого, уверены многие, не могло быть! Но это было!

Однажды, Сын попросил свою Мать рассказать, спустя 50 лет, о том, как она пережила холокост. Пережила, находясь в самом центре, логове фашизма. До этого дня Мать, практически, ничего не рассказывала о тех годах, днях, минутах, когда она жила в постоянном страхе. А тут, неожиданно, для него и, наверно, для самой себя, согласилась, при условии, что она будет одна в комнате, и будет наговаривать свои воспоминании на кассетный магнитофон.

Два-три раза в неделю по 45 минут, начиная с октября 1997 по октябрь 1998 год, Мария наговаривала свои воспоминания по совету сына в хронологическом порядке. Закончила она наговаривать свои лекции, так называла Мария то, что рассказывала, буквально за несколько дней до своей смерти. Получилось ни много ни мало - 77 кассет, которые и стали позже книгой «Нелегалка».

Даже для меня, в силу журналисткой профессии многие годы, занимавшегося историей второй мировой войны, а следовательно в какой-то степени и холокостом, многое происходившее в Германии в то время, благодаря этой книге открывается по-другому. Как говорит герр Симон, в этой книге нет только черного и белого, здесь перемешаны все цвета. Не все немцы были приверженцами фашизма и антисемитами. Были те и, кто не только на словах, но и на деле, помогал немецким евреям. Не все евреи были антифашистами, но были и те, кто сотрудничал с гестапо и доносил на своих соплеменников и немцев, сочувствующих им. Все это в деталях и на конкретных примерах описывается в книге. Знали ли вы, например, что евреям в начале германского фашизма можно было пользоваться городским транспортом только 2 раза в день и только по будням: когда едешь на принудительные работы, и когда с них возвращаешься? И что даже полицейские не знали этого правила и называли такие законы идиотизмом. А что евреям запрещалось ходить в те же туалеты, куда ходили немцы? И что немец-врач, в поликлинике на принудительных работах, при других немцах плюнул на этот закон, назвав его дикостью, и разрешил всем женщинам сделать необходимое физиологическое действие. И это только маленькая толика той горькой правды, что рассказана в книге. Есть в ней места, которые и сейчас читаются с огромным трудом, ибо героине приходилось быть и притворяться слабоумный, больной болезнями, о которых не принято говорить в приличном обществе, и делать многое другое, что составляет исключительно семейные и женские тайны. Как Мария Ялович-Симон смогла решиться на то, чтобы поведать всем, кто начнет читать эту книгу и, уверяю вас, не сможет оторваться, пока не перевернет последнюю страницу? Поведать то, что пережила она? И что ей пришлось для этого делать? Для меня это просто загадка. Сила духа? Сила воли? Быть может и то, и другое, и что-то еще, недоступное нам, не жившим в то время, и не знавшим холокост.

Я спросил герра Симона, напомню родного сына Марии, а как он решился на то, чтобы все это стало достоянием общественности? Ответ был таков: «Я – историк. Я подходил к этим рассказам, как историческим фактам о человеке, пережившем холокост. Чем страшнее правда, тем она весомее».

На презентации книги были в основном люди среднего и пожилого возраста. Тем удивительнее для меня стала реплика девушки Наташи, выпускницы филфака МГУ: «Это самая жизнеутверждающая книга, которую я прочитала в своей жизни».

Прочитайте книгу М.Ялович-Симон. Интересно, согласитесь ли вы с этими словами молодой россиянки.