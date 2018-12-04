2018-12-04T14:11:10+03:00
Дом. Семья

Выжить в Берлине

Германия. 1940-45. Холокост. Все эти годы в немецкой столице прожила Мария Ялович-Симон. И все что ей пришлось пережить можно узнать с ее собственных слов в книге «Нелегалка»
Александр УХОВ
Поделиться:
Знали ли вы, например, что евреям в начале германского фашизма можно было пользоваться городским транспортом только 2 раза в день и только по будням?Знали ли вы, например, что евреям в начале германского фашизма можно было пользоваться городским транспортом только 2 раза в день и только по будням?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Трудно поверить в то, что это было в действительности. Еще труднее поверить в то, что это можно рассказать другим.

В московском еврейском музее и центре толерантности состоялась презентация книги немецкого автора Марии Ялович-Симон «Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940-1945 гг.»

Представлял книгу известный немецкий ученый Херман Симон – сын Марии Ялович-Симон.

Это не просто книга - это документальная проза, но это - фантастика. Ибо такого, уверены многие, не могло быть! Но это было!

Однажды, Сын попросил свою Мать рассказать, спустя 50 лет, о том, как она пережила холокост. Пережила, находясь в самом центре, логове фашизма. До этого дня Мать, практически, ничего не рассказывала о тех годах, днях, минутах, когда она жила в постоянном страхе. А тут, неожиданно, для него и, наверно, для самой себя, согласилась, при условии, что она будет одна в комнате, и будет наговаривать свои воспоминании на кассетный магнитофон.

Два-три раза в неделю по 45 минут, начиная с октября 1997 по октябрь 1998 год, Мария наговаривала свои воспоминания по совету сына в хронологическом порядке. Закончила она наговаривать свои лекции, так называла Мария то, что рассказывала, буквально за несколько дней до своей смерти. Получилось ни много ни мало - 77 кассет, которые и стали позже книгой «Нелегалка».

Даже для меня, в силу журналисткой профессии многие годы, занимавшегося историей второй мировой войны, а следовательно в какой-то степени и холокостом, многое происходившее в Германии в то время, благодаря этой книге открывается по-другому. Как говорит герр Симон, в этой книге нет только черного и белого, здесь перемешаны все цвета. Не все немцы были приверженцами фашизма и антисемитами. Были те и, кто не только на словах, но и на деле, помогал немецким евреям. Не все евреи были антифашистами, но были и те, кто сотрудничал с гестапо и доносил на своих соплеменников и немцев, сочувствующих им. Все это в деталях и на конкретных примерах описывается в книге. Знали ли вы, например, что евреям в начале германского фашизма можно было пользоваться городским транспортом только 2 раза в день и только по будням: когда едешь на принудительные работы, и когда с них возвращаешься? И что даже полицейские не знали этого правила и называли такие законы идиотизмом. А что евреям запрещалось ходить в те же туалеты, куда ходили немцы? И что немец-врач, в поликлинике на принудительных работах, при других немцах плюнул на этот закон, назвав его дикостью, и разрешил всем женщинам сделать необходимое физиологическое действие. И это только маленькая толика той горькой правды, что рассказана в книге. Есть в ней места, которые и сейчас читаются с огромным трудом, ибо героине приходилось быть и притворяться слабоумный, больной болезнями, о которых не принято говорить в приличном обществе, и делать многое другое, что составляет исключительно семейные и женские тайны. Как Мария Ялович-Симон смогла решиться на то, чтобы поведать всем, кто начнет читать эту книгу и, уверяю вас, не сможет оторваться, пока не перевернет последнюю страницу? Поведать то, что пережила она? И что ей пришлось для этого делать? Для меня это просто загадка. Сила духа? Сила воли? Быть может и то, и другое, и что-то еще, недоступное нам, не жившим в то время, и не знавшим холокост.

Я спросил герра Симона, напомню родного сына Марии, а как он решился на то, чтобы все это стало достоянием общественности? Ответ был таков: «Я – историк. Я подходил к этим рассказам, как историческим фактам о человеке, пережившем холокост. Чем страшнее правда, тем она весомее».

На презентации книги были в основном люди среднего и пожилого возраста. Тем удивительнее для меня стала реплика девушки Наташи, выпускницы филфака МГУ: «Это самая жизнеутверждающая книга, которую я прочитала в своей жизни».

Прочитайте книгу М.Ялович-Симон. Интересно, согласитесь ли вы с этими словами молодой россиянки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Можно мыться раз в неделю и пускать в постель собаку
Медицинский журналист, автор книги "Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель", Дарья Саркисян рассказала на радио «Комсомольская правда» о том, что мы делаем неправильно, когда, например, моем руки или чистим зубы
Внук Маяковского Роджер Томпсон: Он заваливал кровать бабушки незабудками и писал ее портреты
125 лет со дня рождения поэта празднуют этим летом по всему миру. Одному из самых значимых российских литераторов ХХ века посвятили тысячи выставок, спектаклей, книг, конкурсов
Новости 24
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей