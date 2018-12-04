Филипп Киркоров: «Михаил Гуцериев - поэт номер один!»

На минувшей «Песне года» поэт Михаил Гуцериев забрал самое большое количество наград.

-Михаил Гуцериев -замечательный автор, сегодня - поэт номер один,-поздравил автора многих своих песен Филипп Киркоров.

На фестивале «Песня года» Гуцериев получил награду сразу за десять суперхитов на его стихи: «С днём рождения» (музыка Виктории Кохана) Николая Баскова, «Утонувшее небо» (музыка Андрея Ктитарева) Александра Буйнова, «Любовь-отрава» (музыка турецкого композитора Aytekin Atas (Айтекина Аташа) Жасмин и Дениса Клявера, «У любви свои законы» (музыка Алексея Романоф) Зары, «Судьба» (музыка Андрея Мисина) Лолиты, «О любви иногда говорят...» (в этом романсе Михаил Гуцериев выступил как соавтор музыки с композитором Андреем Ктитаревым) Александра Малинина, «Ночь на облаках» (музыка Сергея Ревтова) Александра Панайотова, «Ты в глаза мне посмотри» (музыка Виктории Кохана) Таисии Повалий, «Твой поцелуй» (музыка Виктории Кохана) Славы. Сегодня в коллекции Михаила Гуцериева - более семидесяти дипломов за стихи к песням, четырежды он становился лауреатом присуждаемой в рамках фестиваля премии «Поэт года» имени Роберта Рождественского.

Михаил Гуцериев и Таисия ПовалийФото: Личный архив

Зрители «Олимпийского» с теплотой приняли песню «Любовь уставших лебедей» (музыка Игоря Крутого) казахского певца Димаша Кудайбергена. Эта композиция уже была на «Песне года» в 2014-м, тогда её исполнила Лара Фабиан. Димаш выступал на «Песне года» впервые и стал благодаря этому хиту настоящей сенсацией фестиваля. Уже на следующий день «Любовь уставших лебедей» в его исполнении прозвучала в прямом эфире передачи «Что? Где? Когда?».