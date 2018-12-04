«Чтобы были видны скулы»: 14-летние модели-близняшки довели себя до анорексии

Сестры Маша и Даша Л. никогда не были полными: с детства занимались спортивными танцами, даже стали финалистками Чемпионата России-2017. А в 12 лет девчонки уговорили маму отдать их в модели. Внешность оказалась подходящая: высокие, тоненькие, с длинными волосами и выразительными чертами лица. Но после очередной фотосессии сотрудники модельного агентства попросили Машу и Дашу похудеть - «чтобы были видны скулы». На тот момент девочки весили около 50 килограммов.

Сестры Маша и Даша Л. никогда не были полнымиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Нам сказали: «У Дашеньки все хорошо, а Машеньке бы пару килограммов убрать», - рассказала мама близняшек Наталья в интервью каналу "Москва 24". - Мои дети всегда все делали на отлично, вот и на этот раз взялись за похудение с удвоенными силами. Отказались сначала от сладкого, вечером перешли на салатики. В обед — ложка гречки, одна котлетка на пару. Упрашивала их есть, как могла. Но что бы я ни говорила, они не слушали.

Практически полностью отказавшись от еды, близняшки стали стремительно терять вес. В считанные недели Маша похудела до 40 килограммов, Даша — до 36. В больницу сестер увезли прямо с очередного показа. Сначала истощенными подростками занимались липецкие врачи: сестер обкололи транквилизаторами, после чего Даша впала в кому и три дня провела в бессознательном состоянии. В итоге Наталья забрала дочек домой.

В 12 лет девчонки уговорили маму отдать их в модели. Внешность оказалась подходящаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- За лечение девочек никто не берется. Куда только мама не обращалась — никто не хотел связываться с «живыми трупами», - рассказала в своем Инстаграм экс-участница «Дома-2» Мария Кохно, которая взялась помогать сестрам. Она и сама когда-то победила анорексию. - Девочки лежали и умирали дома, маме пришлось бросить работу…

14-летние модели-близняшки довели себя до анорексииФото: Instagram.com

После того, как история сестер разлетелась по соцсетям, девочек согласились принять в одной из столичных клиник. С 1 декабря близняшки в Москве и получают необходимую медпомощь. Но это не бесплатно — услуги врача и последующая реабилитация обойдутся в приличную сумму. Сколько именно, пока никто не загадывает. Чтобы помочь семье, Кохно объявила сбор средств на своей странице.

Врачи отказались помогать «живым трупам»Фото: Instagram.com

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«Это мама довела их до истощения!»

- Девочки сначала занимались в модельном агентстве в Липецке, около года туда проходили, - рассказала «КП» на условиях анонимности знакомая семьи. - Там ими были довольны — способные, артистичные. Скулы у девочек, действительно, не выделялись, лица от природы были круглые. Но очень красивые. Участвовали они в показах мод от детских магазинов в местных ТЦ, фотосессиях, конкурсах красоты. Правда, денег не зарабатывали, только иногда получали подарки. А потом был конкурс городской для маленьких красавиц, и Машу и Дашу оставили без победы — мол, корона-то одна, никак не разделим. И отдали ее другой девочке. Мама обиделась: «Тут у вас все куплено, какой смысл ходить?». И перевела девочек в агентство покрупнее, в Воронеж. Может, конечно, там требования другие, но как могла мать допустить такое? Думаю, она сама же и довела до их до истощения! Знакомые как-то встретили ее с дочками в магазине, они просили купить сладости. А она ответила: «Нет! На ужин у вас только йогурты». Девчонки хорошие, умненькие, сами бы себя до такого не довели. Виноваты всегда взрослые. Вопрос только один — ради чего это все? Что такого пообещали семье, чем заинтересовали, чтобы они на такое решились?

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