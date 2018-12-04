Россия станет международным экологическим лидером

Ключевая тема повестки – экология: реализация национального проекта «Экология», консолидированный бюджет которого около 4 триллионов рублей, поможет заявить о России как о международном экологическом лидере.

Нацпроект «Экология» (из майских указов президента), предполагает улучшение качества жизни 20 миллионов жителей страны, очистку водоемов, включая Волгу и Байкал, сокращение выбросов, тотальную модернизацию системы переработки бытовых отходов и многое другое. Генеральная уборка страны должна достичь плановых показателей к 2024 году – по сути, всего на одну пятилетку заложен переход от местами варварского отношения к природным богатствам к модели передового экологического государства. Стоимость проекта, которую озвучил министр природных ресурсов и экологии на пленарном заседании «Дней Арктики в Москве», приближается к четырем триллионам рублей – к слову, по самым нескромным оценкам наблюдателей, на Олимпиаду в Сочи было потрачено полтора триллиона рублей.

«Я горжусь, что мне предстоит реализовывать национальный проект «Экология» - заявил на открытии форума Дмитрий Кобылкин. И озвучил сверхзадачу - сохранить природу России для будущих поколений и не только на дорогих корпоративных календарях.

Понятно, почему именно арктическое мероприятие стало смотринами для «зеленого» войска, в рядах которого и общественники, и бизнес, и местное самоуправление, и регионы, и федеральные органы власти. Арктика ярко показывает весь срез экологических проблем страны: сотни мазутных бочек, загаженная тундра вокруг брошенных месторождений, чадящие заводы-передовики, свалки, законсервированные суровым климатом еще полвека назад.

Сегодня к Арктике приковано гораздо больше внимания международных организаций, чем, например, к проблемам Московской области. Такая «выпуклость» проблематики, острота арктической повестки – прекрасная проверочная задачка и для научных центров, и для администраторов крупного бизнеса, и для экологов, от которых ждут не только сборов подписей в соцсетях, но и вполне конкретной работы.

Программа форума охватывала практически весь спектр вопросов, прописанных в стратегии: ликвидация накопленного ущерба, модернизация транспортных объектов и производств, развитие туризма, важнейший культурный аспект, без которого будет невозможно обеспечить устойчивый результат, поскольку утилизировать мусор на современном заводе гораздо легче, чем сформировать экологическое сознание.

«Я горжусь, что мне предстоит реализовывать национальный проект «Экология» - заявил на открытии форума Дмитрий Кобылкин. Фото: Юрий Кочкин

На Днях Арктики в Москве обсуждались даже такие узкие темы, как, например, бёрдинг и развитие автопутешествий по тундре. Бёрдинг – от английского «bird» – наблюдение за птицами в естественной среде обитания. Это модное на западе увлечение в некоторых штатах США охватило до 20% взрослого населения. В Москве же дискуссия о бёрдинге вышла за рамки обсуждения нюансов хобби и превратилась в конкретную задачу – отслеживание маршрутов миграции перелетных птиц и состояния окружающей среды в этих местах. И это серьезная проблема сохранения биологического разнообразия, поскольку, испортив привычные для пернатых зоны передышки, можно подвергнуть угрозе вымирания целые виды. Это только один пример точечного подхода к экологической повестке.

Форум выявил отличников и среди бизнеса. Поиск ролевых моделей для каждой из отраслей необходим, поскольку именно крупные компании могут стать якорем для нацпроекта, в том числе доказывая, что в наших условиях чистое производство невозможно и убьет отечественного производителя. А могут стать и «локомотивами» прогресса.

Серьезную заявку на форуме сделал Мурманский морской торговый порт, который с гордостью сообщил о снижении пылевых выбросов при перевалке угля в четыре раза всего за два года. Но главное – не только этот результат, шестиметровые стены вокруг складов и водная завеса при пересыпке кокса, а то, что порт оказался готов потратить на это четыре кровных миллиарда рублей.

Экологическая общественность часто славится эпатажем и неспособностью полноценно объединиться. Собственно, поэтому и нет в России до сих пор сколь-нибудь серьезной «зеленой» партии, которая была бы способна выйти за рамки спойлерской задачи на выборах. На Днях Арктики тон задавали добровольцы, волонтерские организации и ассоциации, которые помимо теоретического знания «матчасти» смогли продемонстрировать вполне конкретные результаты, например, полностью очищенный остров Белый. При этом, в очереди добровольцев на участие в арктических эко-экспедициях стоят не только россияне, но и представители других стран.

Учитывая масштабы нацпроекта, министерство нуждается в адекватных и грамотных союзниках в среде гражданского общества, причем не для демонстрации открытости, а для прикладных целей, начиная с мониторинга эффективности затрат и заканчивая проектами по наведению чистоты на конкретных объектах.

Как напомнил один из участников-экологов, от России с её территорией и природой без преувеличения зависит экологическое благополучие всего мира. Например, если посмотреть, какой взнос в ликвидацию парниковых газов вносит та или иная страна своими экологическими ресурсами, то Россия находится на первом месте, опережая Бразилию. Ведь совокупный итог абсорбции углекислого газа и вредных веществ в нашей тайге, лесах европейской части и болотах существенно выше, чем уровень промышленных выбросов в стране.

В целом, форум выполнил свою задачу. Экосообщество показало готовность помогать Дмитрию Кобылкину и его команде, даже несмотря на отдельные стилистические расхождения.