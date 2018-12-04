Американские биологи: дельфинам нравится мультфильм про Губку Боба

Исследователи из приюта для морских животных Dolphins Plus во Флориде выяснили, что дельфины любят смотреть телевизор. В частности, им понравился мультсериал “Губка Боб Квадратные Штаны” и документальный фильм Би-би-си “Планета Земля”.

В рамках эксперимента ученые разместили у бассейнов большие телевизионные экраны с диагональю около 80 сантиметров и включили видео для групп из 11 афалин (Tursiops truncatus) и пяти зубастых (Steno bredanensis) дельфинов. Исследователи показали млекопитающим сцены океана и джунглей из документального фильма “Планета Земля” и эпизоды мультсериала “Губка Боб Квадратные Штаны” чтобы проверить, предпочитают ли дельфины шоу с более натуралистическими океанскими кадрами или наоборот. Затем исследователи наблюдали за поведением животных. Прижимание головы к стеклу и одобрительное кивание говорило о том, что изображение им нравилось. А вот зажим челюстей или плавание резкими движениями - признаки агрессии.

Выяснилось, что у дельфинов не было любимого шоу: они интересовались телевизором независимо от того, что им показывали. Кроме того, даже дельфины с ослабленным слухом обращали внимание на показываемые кадры. Исследователи отметили, что некоторые животные, особенно самцы, реагировали на происходящее более агрессивно, чем другие. Но в целом дельфины остались в восторге от просмотра как мультфильма, так и документального фильма.

Исследователи считают, что использование видеороликов может помочь в изучении психологии дельфинов и деятельности их мозга.