Ягудин устроил вечеринку для 9-летней дочери

Старшей дочери фигуристов Татьяны Татьмяниной и Алексея Ягудина Елизавете исполнилось 9 лет.

"Мы семья спортсменов и времени дома проводим мало. Для нас дни рождения наших детей — это самые важные и семейные праздники, — написал в своём Инстаграме олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Так незаметно бежит время, и дети подрастают быстро.

Семья Алексея Ягудина.

Нашей Лизе исполнилось 9 лет. Совсем большая красавица стала.

Мы с Таней приметили небольшой ресторан с итальянской и испанской кухней «Вермутерия», хотели, чтобы дети сами испекли себе пиццу. Нам помог шеф-повар Карло, он провел увлекательный мастер-класс по приготовлению пиццы, и мы дружно готовили, а затем ели свое «творчество». Немного отдохнули, и снова работа".

По мнению поклонников фигуриста, его 9-летняя дочь растёт копией своей мамы - спортсменки Татьяны Тотьмяниной.

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