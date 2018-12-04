2018-12-04T17:22:18+03:00
Звезды

Ягудин устроил вечеринку для 9-летней дочери

Вместе с родителями девочка испекла пиццу
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Алексей Ягудин: "Для нас дни рождения наших детей — это самые важные и семейные праздники".Алексей Ягудин: "Для нас дни рождения наших детей — это самые важные и семейные праздники".
Изменить размер текста:

Старшей дочери фигуристов Татьяны Татьмяниной и Алексея Ягудина Елизавете исполнилось 9 лет.

"Мы семья спортсменов и времени дома проводим мало. Для нас дни рождения наших детей — это самые важные и семейные праздники, — написал в своём Инстаграме олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Так незаметно бежит время, и дети подрастают быстро.

Семья Алексея Ягудина.

Семья Алексея Ягудина.

Нашей Лизе исполнилось 9 лет. Совсем большая красавица стала.

Мы с Таней приметили небольшой ресторан с итальянской и испанской кухней «Вермутерия», хотели, чтобы дети сами испекли себе пиццу. Нам помог шеф-повар Карло, он провел увлекательный мастер-класс по приготовлению пиццы, и мы дружно готовили, а затем ели свое «творчество». Немного отдохнули, и снова работа".

По мнению поклонников фигуриста, его 9-летняя дочь растёт копией своей мамы - спортсменки Татьяны Тотьмяниной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Ягудин: Дочка Лиза - упрямая, в меня!

Алексей Ягудин - необычайно разносторонний человек. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 после завершения карьеры пробовал себя в качестве певца, телеведущего, театрального актера. Многие по праву считают его одним из главных действующих лиц многочисленных ледовых телешоу. А недавно он стал лицом чемпионата мира по переноске жен на руках...(подробности)

Еще больше материалов по теме: «Алексей Ягудин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фальшивые драки, браки и болезни: Как кумиры дурят своих поклонников
Мы все врем. А тот, кто говорит, что не врет, тоже врет. Но наши попытки пустить пыль в глаза или придумать оправдание, интересны только узкому кругу знакомых. Звезды же (или их пиарщики) сочиняют масштабно
Новости 24
Ушаков рассказал о чем переговорили на G20 Путин и Трамп
Стала известна дата прощания с Андреем Битовым
МЧС предупреждает о гололедице в Москве
Никол Пашинян выразил соболезнование родным погибших при крушении Су-25
В центре Москвы повысятся цены на парковку
За курение в самолете Панина привлекли к административной ответственности
Американские ученые рассказали, через сколько лет в семейной жизни появляется гармония
Раскрыта роль Запада во введении военного положения на Украине
Во Франции погибли 4 человека в результате протестов «желтых жилетов»
В 2020 году в Москве начнут тестирование автобусов-амфибий
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты