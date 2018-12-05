Боли в желудке: когда это уже не просто несварение

По статистике, у каждого 15 жителя Земли есть язва желудка. Россияне в этом плане более «успешны» - у нас язва диагностирована только у каждого 40 человека. Но ведь есть и другие проблемы, которые порой не связаны с желудком, но почему-то больно бьют именно в него. Разбираемся, как, почему и откуда берется боль в желудке с Андреем Горковцовым, врачом-эндоскопистом Института пластической хирургии и косметологии. В своем блоге он разбирает серьезные и не очень случаи, связанные с пищеварением.

- Каждый из нас непременно сталкивался в тот или иной момент с болью в животе, - говорит наш эксперт. - В большинстве случаев это легкий дискомфорт, который не нуждается в серьезном лечении. Это так называемая транзиторная боль из-за неправильной еды (тяжесть, как будто в желудок положили кирпичи). Эти боли самостоятельно проходят при возвращении с «пищевого зигзага» на путь диеты, режима и здорового питания без фастфуда и полуфабрикатов. Однако есть совсем другой дискомфорт в области живота. И он не похож на тот, что возникает после употребления обильной и трудноперевариваемой пищи или при инфлюэнции (аденовирусной инфекции). Эти боли указывают на более серьезные или хронические изменения. И очень важно понимать разницу между этими двумя состояниями.

К сожалению, современная медицина не может диагностировать все. Так, например, воспалительные, инфекционные или структурные аномалии можно увидеть с помощью обследований: эндоскопии, рентгена или анализа крови. Но функциональное расстройство желудка нельзя диагностировать традиционным способом. На начальной стадии возможны тошнота, тяжесть, урчание, но потом симптомы исчезают. И больше не видны никакие изменения в структуре желудка, анализах крови. Функциональные расстройства (например, диспепсия — тошнота, потеря аппетита; дискинезия — нарушение сокращения стенок желудка, кишечника, желчно-выводящих путей — бывает чаще у молодых людей) встречаются чаще, чем структурные заболевания. Они не представляют угрозы для жизни, хотя и здорово мешают.

От чего появляется боль в желудке

- Самая распространенная причина – неправильный рацион питания, - говорит Андрей Горковцов. - Фастфуд и продукты, подвергающиеся обработке, считаются высококалорийными, а их регулярное потребление неизбежно ведет к увеличению индекса массы тела. Кроме того, существует доказанная взаимосвязь между ожирением и возникновением некоторых видов онкологии. Коррекция рациона питания не только предотвращает нездоровый набор веса, но и препятствует возможности появления злокачественных опухолей. Исследования ученых Имперского колледжа Лондона продемонстрировали, что излишний жир в организме с очень высокой вероятностью может привести к развитию рака, или, по крайней мере, вдвое увеличивать риск заболевания. Многочисленные исследования групп пациентов с избыточным весом указывают на связь ожирения с 11 видами раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга.

Здоровье желудка также напрямую зависит от состояния органов, обеспечивающих правильное пищеварение: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, тонкий кишечник. Поэтому, как правило, болезни желудка – это не всегда изолированное поражение его слизистой, а комплекс нарушений, воздействующих на все органы пищеварения. При болях в животе следует помнить, что кроме желудка существует множество других органов, заболевания которых могут сопровождаться похожими симптомами.

Болит не всегда желудок: симптомы других проблем

Часто боль из других органов может отдавать в желудок:

* Внезапно возникшая сильная боль в верхней части живота в области пупка: первый сигнал аппендицита.

* Боль в правом и левом подреберьях, а также эпигастральной области (там, где желудок): может быть признаком панкреатита - воспаление поджелудочной железы. Она хоть и расположена за пределами брюшной полости, впереди позвоночника, но проецирует боль именно вперед, в области желудка. Эти состояния требуют немедленной медицинской помощи.

* Постоянные тупые спазмирующие боли - признак сокращения кишечника из-за нарушения проходимости тонкого кишечника, который располагается поверх желудка и также может стать причиной болезненных ощущений.

* Жгучая боль - химическое раздражение слизистой пищевода или желудка, например, при изжоге или выбросе соляной кислоты в желудке.

Желудок и кишечник ослабляют свою работу во время сна, поэтому ночью боли обычно исчезают совсем или сильно затихают. Но внезапно возникающие ночные боли в животе могут быть симптомом структурного заболевания, требующего дальнейшего обследования (например, язвенной болезни 12-перстной кишки).

Если симптомы преследуют вас все чаще, мучают дольше 3-4 дней, то нужно обязательно обращаться к врачу. Многие современные препараты могут не просто сгладить симптомы, но и привести к ухудшению состояния. Хроническое длительное воспаление, раздражение слизистой в желудке и пищеводе могут привести к формированию опухолей.

Даже если вас не беспокоит боль в желудке, регулярно посещать врача, проходить диспансеризацию, чтобы вовремя диагностировать заболевание, очень важно, так как при возникновении боли уже может быть поздно обращаться за помощью.

ВАЖНО!

Что должно насторожить

1. Анализы.

Желудок может совсем не болеть. Например, при так называемой «немой» язве 12-перстной кишки. Но анализ крови покажет снижение количества эритроцитов и общего белка в крови.

2. Ночной кашель.

В редких случаях боль отсутствует при рефлюкс-эзофагите (заболевание пищевода), а также при эрозиях и язвах. Симптомом может служить лишь кашель, появляющийся в ночное время суток. Так или иначе практически во всех случаях заболевания ЖКТ есть какой-то симптом, который снижает качество жизни человека. Обязательно следует обратиться к гастроэнтерологу для полноценного обследования.

Но существуют очень серьезные симптомы, которые могут свидетельствовать о запущенности заболевания или даже о катастрофе:

3. Кровотечения.

При обильном кровотечении из желудка впоследствии возникает рвота алой кровью. Цвет рвотных масс может быть похож на кофейную гущу, если кровотечение не проявлялось некоторое время (гемоглобин вступил в химическую реакцию с соляной кислотой).

Кровь приобретает цвет черной нефти при продвижении по кишке и выделении через анальное отверстие. Иногда кровотечение из желудка может быть настолько сильным, что проявляется ярко-красной кровью из прямой кишки. В этом случае человек может упасть в обморок или испытать шок.

4. Лихорадка.

Это реакция организма на воспаление, которое может быть инфекционным (как при остром бактериальном гастроэнтерите). Обычно это состояние кратковременное и длится от 4 до 7 дней. Если лихорадка длится дольше, она обязательно должна быть исследована.

5. Излишняя потеря веса, трудности глотания, боли в груди.

Эти симптомы могут указывать на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и онкологические процессы и требуют пристального внимательного исследования.

КСТАТИ

Бессимптомный рак «помолодел»

Раньше типичным возрастом выявления рака кишечника и желудка считался «50+». Но теперь, по данным американского онкологического общества, это заболевание все чаще обнаруживается у пациентов гораздо моложе (часто от 30 до 40 лет). Неблагоприятная экология, неправильное питание, частые стрессы и разнообразные мутации в клетках – все эти факторы способствуют развитию онкологических заболеваний в молодом возрасте

Бывают случаи, когда людей действительно ничего не беспокоит, поэтому они не идут к врачу. Бессимптомное течение болезни самое коварное, поэтому так важно регулярно проходить осмотр врача: после 35 лет рекомендуется ежегодно делать гастроскопию для профилактики. Если эндоскопическое обследование выявляет предраковую опухоль, которая не имеет никаких симптомов и не может быть выявлена каким-либо другим способом - пациент попадает под наблюдение врача.