2018-12-05T17:27:39+03:00
Звезды

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями

Бывшая звезда «Орла и решки» родила первенца
Ольга АНТОНОВА
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Регина Тодоренко и Влад Топалов.Регина Тодоренко и Влад Топалов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Регина Тодоренко – это женщина-батарейка, которая снимала выпуски своего нового интернет-шоу «Пятница с Региной» еще за неделю до родов. И кажется, и тут бы не остановилось, если бы не пришло время ехать в роддом. Сегодня, 5 декабря одна из самых обаятельных экс-ведущих проекта «Орел и решка» впервые стала мамой. У нее родился сын. Сейчас молодая мама и отец ребенка Влад Топалов принимают поздравления от родных, коллег и поклонников.

Отец малыша уже подтвердил журналистам, что сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. Имя ребенка пока прессе не называется.

Напомним, о том, что Регина Тодоренко беременна стало известно в мае этого года, однако, сама телеведущая предпочитала никак не комментировать свое положение. Однако, вскоре, в начале лета, она отправилась отдыхать на Лазурный берег вместе с Владом Топаловым, тем самым, косвенно подтвердив, кто же является отцом будущего малыша. А в конце октября пара расписалась. Причем будущие родители просто ограничились росписью в ЗАГСе, решив отложить саму свадьбу на потом. Скорей всего, торжество организуют за рубежом, о чем очень мечтает будущая невеста. А пока есть заботы поважнее.

Напомним, что ранее Топалов был женат на дочери миллиардера Ксении Данилиной. Однако их брак продержался только два года. Вскоре после развода певца позвали играть в спектакле «Заложи жену в ломбард» Сергея Роста. Там его партнершей и стала Тодоренко. Между ними завязался роман, который долго скрывать влюбленным не получилось.

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