Земля копит воду для нового Всемирного потопа

Сливное отверстие нашей планеты

Результаты исследования, проведенного учеными из Вашингтонского университета (Washington University in St. Louis), шокировали их самих. Выяснилось, что Марианская впадина — глубочайшее место на Земле — работает эдаким сливным отверстием. Вода утекает туда кубическими километрами.

Марианскую впадину (Mariana Trench) или Марианский желоб, как ее еще называют, образовали тектонические плиты — Тихоокеанская и Филиппинская. Одна словно бы подныривает под другую. И увлекает с собой воду.

Марианская впадина протянулась на 1500 километров.

Существование "протечек" в так называемых зонах субдукции секретом не являлось. По словам Чен Кая ( Chen Cai), руководившего исследованиями, не известно было другое – объемы просачивающейся в недра воды.

Ученые воспользовались данными, собранными с помощтью сейсмографов, несколько десятков которых установлено вокруг Марианской впадины. Проанализировали характер прохождения сейсмических волн, порожденных землетрясениями. И пришли к выводу, что на большой глубине их тормозят слои, насыщенные водой – той, которая утекает через "прохудившуюся" впадину.

Кай с коллегами (Douglas A. Wiens, Weisen Shen и Melody Eimer) опубликовали результаты своего исследования в журнали Nature. В статье под названием Water input into the Mariana subduction zone estimated from ocean-bottom seismic data они подчеркнули: воды в недра просачивается в 4,3 раза больше, чем можно было представить.

Порталу Live Science Кай сообщил, что за миллион лет только через "сливное отверстие" Марианской впадины утекают три миллиарда тераграмм океанской воды (3 billion teragrams of water every million years).

Зная, что тераграмм - это миллион тонн, не трудно подсчитать, что за год просачиваются 3 кубических километра. А таких протечек может быть несколько.

То, как сливается вода в Марианской впадине, на поверхности не видно. Водоворот, к счастью, пока не образуется.

Куда сливается вода? Вполне вероятно, что она пополняет подземные океаны. О том, что они существуют, не так давно заявили ученые все того же Вашингтонского университета - Майкл Вайсешн (Michael Wysession), профессор сейсмологии Вашингтонского университета (Сент-Луис), и его студент-дипломник Джесси Лоуренс (Jesse Lawrence), ныне работающий в Калифорнийском университете в Сан-Диего (University of California, San Diego). И они сделали свое открытие благодаря сейсмическим наблюдениям.

Майкл и Джессеи изучили 600 тысяч сейсмограмм. Результаты их обработки продемонстрировали: по крайней мере в двух местах - под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды. Об этом свидетельствовала картина затухания продольных сейсмических волн, которая была характерна именно для воды.

Районы аномального затухания сейсмических волн отмечены на карте красным цветом. Именно под ними и расположены подземные океаны.

Ученые составили трехмерную модель прозондированных недр. И уверяют: воды там скопилось не меньше, чем в Северном ледовитом океане. Так не она ли временами выходит на поверхность? Как в прошлый раз, когда случился Всемирый потоп, описание которого имеется в Библии.

Туда и обратно

Многие ученые верят, что библейский потоп был на самом деле. Мол, на материках имеются многочисленные следы затопления. А озера с соленой морской водой, разбросанные по суше и удаленные на тысячи километров от береговой линии - это вообще, как полагают, остатки того потопа.

Но откуда на Земле взялась вода для глобального затопления? Столь катастрофического, что старина Ной причалил на своем ковчеге к вершине горы Арарат?

Вода для Всемирного потопа должна была от куда-то взяться.

В океан мог упасть астероид или комета, которые вызвали колоссальное цунами. Или похолодало так, что лед перекрыл реки, вытеснил оставшуюся в океанах воду, уровень которой катастрофически поднялся. А некоторые даже доказывают, что сместилась ось планеты, и от этого по суше прошелся водяной вал высотой в несколько километров.

На фоне столь фантастических гипотез версия о том, что вода для Всемирного потопа взялась из недр Земли, выглядит наиболее правдоподобной. Тем более, что она там и в самом деле нашлась.

Возможно, тектонические процессы и прочие подвижки в коре и мантии планеты переодически выдавливают глубинные океаны. Они изливаются на поверхность и тем самым, говоря научным языком, увеличивают объем земной гидросферы.

Ко всему прочему вода, скопившееся в нагретых недрах, может вырваться и сама по себе - под давлением, превратившись в пар. Как из лопнувшего котла. Горячий водяной пар может извергнуть и какой-нибудь супер-вулкан.

Совсем не исключено, что в библейском потопе сошлись два чудовищные процесса: вода, излившаяся из недр со дна, подняла уровень мирового океана, а та, что изверглась в виде пара, попала в атмосферу, сконденсировалась и хлынула ливнем на 40 дней и 40 ночей. Вот и получился Всемирный потоп. А потом воду засосало обратно внутрь. Да хотя бы через ту же Марианскую впадину. И другие зоны субдукции.

Существование глубинной воды наводит на мысль, что потоп может повториться. Причем так, что и Арарата видно не будет. Вайсешен пугает, что ниже обнаруженных им океанов - в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. Ее объем, по оценкам профессора, может в пять раз превышать емкость всех наружных океанов.

Но пока «сливное отверстие» работает нам во благо. В недра уходит часть талой воды из ледников Антарктиды и Гренландии, образующейся в результате глобального потепления. В результате уровень мирового океана поднимается не столь быстро.

Земля щадит нас? Спасает от затопления? Или все-таки копит воду, чтобы утопить?

Потоп может повториться.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Марианская впадина – трещина в земной коре, образовавшаяся при неполной стыковки Тихоокеанской плиты с Филиппинской. Находится на западе Тихого океана в 320 км к юго-западу от острова Гуам. Тянется вдоль Марианских островов на 1500 километров. Он имеет V-образный профиль, крутые – в 7-9 градусов - склоны, плоское дно шириной от 1 до 5 километров.

Глубочайшее место впадины – "Бездна Челленджера". От Бездны до поверхности 10994 метра, а то и все 11022 метра. Предельно точно неизвестно. Но Эверест там легко скроется.

Если на дно Марианской впадины поставить Эверест, то его и видно не будет.

КСТАТИ

В Бездне побывал голливудский режиссер Джеймс Кэмерон

Автор мировых бестселлеров - «Титаника» и «Аватара » - 25 марта 2012 года вернулся из самого глубоко места Мирового океана. Провел там три часа. Один. Подробности его феноменального погружения, снимки и видео со дна вот тут.

Аппарат, на котором Джеймс Кэмерон спускался в Бездну Челленджера.

В 2016 году в Марианскую впадину опустилась экспедиция, которую организовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Исследователи запечатлели нечто удивительное - светящуюся медузу, похожую на НЛО. Ее так и назвали The UFO Jelly. Подробности — вот тут.