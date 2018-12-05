Зачем на самом деле Бари Алибасов женился на Лидии Шукшиной

Женитьба хитроумного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова на вдове Василия Шукшина Лидии Федосеевой-Шукшиной шокировала общественность. И немудрено: невесте - 80 лет, а жениху - 71. В истинной причине брака попыталась разобраться «Комсомолка».

«Я ей муж уже 24 года»

Звоним Алибасову.

- Бари Каримович, вы теперь стали мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной...

- Я уже 24 года муж.

- Зачем тогда было регистрировать брак?

- Пожилые люди хотят какой-то защищенности, предсказуемости... А то, как ведут себя ее дети... Квартиру в Петербурге у Лидии украли. Лида давно переписала квартиру на любимую внучку Аню - дочку ее дочери Марии Шукшиной (см. «Справку «КП»). А та взяла и продала ее. Мы судились, но суд признал правоту за внучкой. А если бы у нас с Лидой был зарегистрированный брак, по закону положено было бы взять письменное согласие у второго супруга.

- Вы решили узаконить отношения, чтобы вернуть питерскую квартиру?

- Понимаете, Лида по наивности, любя своих детей, переписала собственность на них. И если она уже позволила это юридически оформить, изменить что-то практически невозможно.

- Вы живете в ее московской квартире?

- У меня есть своя квартира. Я то там, то с Лидой. Но всю свою недвижимость (даже дом за рубежом. - Ред.) Лида переписала на своих детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, она не сможет сделать ничего. Но по крайней мере у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня - у меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю - значит будем делить с ней дом.

- Вы ее финансовый гарант?

- Финансовый вряд ли. Думаю, Лида в состоянии сама себя обеспечить. Она работает над неизвестными рукописями Шукшина, чтобы издать их. У нее достаточно источников для обеспеченной жизни. Я уж не говорю о бесконечном издании произведений Шукшина. Спектакли по его произведениям играют в десятках театров России и за рубежом, а все это авторские отчисления. Так что финансовых проблем нет. Это, конечно, не роскошная жизнь олигарха, но по крайней мере на спокойную старость денег хватает. Я ее не спасаю, мы просто рядом, любим друг друга.

«Подтолкнули друзья»

- Вроде бы вы с Лидией Николаевной расставались на время?

- Был такой период, и что? У всех бывают проблемы, конфликты. У меня отец каждую субботу уходил из дома и прощался с нами со всеми - матерью и детьми. А в понедельник возвращался. Кстати, у меня родители никогда не были зарегистрированы. У них разные фамилии. Но всю жизнь вместе, родили восьмерых детей, всех подняли на ноги, дали образование.

- История с квартирой стала толчком к вашему браку?

- Нет, толчком стало решение наших друзей расписаться. Мой директор Сергей женился на Вике, ближайшей подруге Лиды Шукшиной. И нас они пригласили в качестве свидетелей. А мы дружно подумали: а давайте сразу и распишемся. С их, кстати, провокационной подсказки! Все решилось за пять минут.

- Подарили что-нибудь в честь свадьбы друг другу?

- Мы уже подарили друг другу 24 года нашей общей жизни. Обручальными кольцами, конечно, обменялись. Это самые простые кольца, как в нашей юности.

- Поедете в свадебное путешествие?

(Кричит: «Лида, мы поедем в путешествие?». Она отвечает: «Куда?» - «Куда скажешь - туда и поедем». - «А мы уже едем».)

- Мы сейчас в машине, едем в Новую Москву, считай, в свадебное путешествие, - докладывает Алибасов. - Вчетвером - Сережа со своей женой, я с Лидой. Попьем винца, посидим, пообщаемся...

В браке с Василием Шукшиным Лидия Николаевна была с 1964 по 1974 год.

«Под «На-На» Лида станцует стриптиз»

- Чем вы сейчас заняты?

- Лидией Шукшиной, как она утверждает. Я у нее живу. Иногда мы вместе, иногда на разных кроватях...

Знаете, я родился в Чарске Семипалатинской области - там, где атомную бомбу испытывали. Говорят, что радиация там и на здоровье плохо сказывается. Но я вот уже 71 год живу на свете, и у меня по сей день прекрасная эрекция, за что я благодарен, наверное, тем атомным испытаниям.

- Часто люди шоу-бизнеса придумывают любовные истории ради привлечения внимания...

- И правильно делают! У них работа такая.

- А у вас все по правде с Лидией Шукшиной?

- Ну почему же, я как все нормальные люди, тоже вру иногда... Вообще достаточно любить. Это уже делает человека иным.

- На ток-шоу пойдете?

- Зовут, но пока не иду. Если заплатят хорошо, наверное, мы пойдем с Лидой. Чтобы окупить моральный ущерб. Надо ей квартиру купить в ее родном Ленинграде.

- Сейчас повысите свой гонорар за выступления - вас же приглашают на корпоративы?

- Конечно! Хотя деньги для меня - расходный материал.

- Слышала, что вы с юности влюблены в Лидию Шукшину?

- Нет, я не знал ее. Видел «Калину красную», и, конечно, этот фильм меня ошеломил своей искренностью. Шукшин родился на Алтае, и я тоже. Непосредственно там, где он родился, я проводил каждое лето по три месяца в пионерском лагере. Мы рядом росли и жили... Лида всегда удивляется: «Как ты похож на Васю! Сколько в вас общего!» Ничего удивительного, если я до 30 лет там жил.

- Может, на волне шумихи по поводу вашей женитьбы сделаете совместный с ней проект?

- Она станцует, а я спою? Под аккомпанемент «На-На» Лида станцует стриптиз! Она актриса, она и это может.

- Вы, наверное, ее часто смешите?

- Да, мы ржем постоянно. Если б вы знали, какая она юмористка и приколистка. Она меня шокировала в первый вечер знакомства с ней. Мне тоже казалось, что это такая великая русская женщина. А она как начала отпускать шутки, хохотать. Так и стали общаться.

- И все-таки этот брак дает лишний повод вспомнить вашу группу «На-На»...

- Никакого отношения наш брак к группе не имеет. Группа на гастролях. У них в месяц 21 концерт.

Бари Каримович - мастер пиара и любитель обнаженки.Фото: Геннадий УСОЕВ

«Вышла замуж, чтобы не попасть в дом престарелых»

Иного мнения придерживается продюсер Андрей Разин.

- Это вынужденная мера - пойти в загс, чтобы пытаться защитить права Лидии Федосеевой-Шукшиной. Потому что одно - когда ты что-то доказываешь в суде как друг, и совсем другое - как законный муж, - сказал он «КП». - Женитьба, конечно, Алибасову не помешает - как личный пиар. Но мне по-человечески очень жаль Лидию Николаевну. Она в ситуации вражды с родственниками вынуждена обращаться к Бари Каримовичу, который на самом деле не имеет к ней ни малейшего отношения, и просить у него защиты. Это говорит, насколько она беспомощна, брошена.

В суде Лидия Николаевна обращалась к единственному человеку - не к адвокату, не к судье, а все время говорила: «Бари, ну как же так? Там же мой комод, мои вещи, Бари... Куда же делся мой антиквариат, мои сувениры?» Вот это меня просто убило. При детях, при известной дочке вдова величайшего человека попала в ситуацию, когда вынуждена выходить на старости лет замуж, чтобы искать защиты. Она берет себе мужа только для того, чтобы не оказаться в доме престарелых.

«Сидел перед ней голый»

- А разве у них не было супружеских отношений?

- Насколько мне известно, нет. Он и раньше помогал Федосеевой-Шукшиной, задаривал ее подарками, они тусовались, и он пиарился на этом. Он всегда шел впереди всех на нашей эстраде в методах раскрутки. Первым раздел свои группы. «На-На» - вообще догола. И когда он 20 лет назад стал дружить с Лидией Федосеевой-Шукшиной - это был чистейший пиар. Ни о каком там сексе и речи быть не может. Хотя мне один медийный человек рассказывал, как пришел к Бари в гости, - тот его ждал. Открыл дверь и увидел абсолютно голого Алибасова и сидящую на диване в одежде Лидию Федосееву-Шукшину. Рассказывал, что был в шоке. Но думаю, Бари Каримович специально встретил человека голым, чтобы спровоцировать некие интимные домыслы. Я больше склоняюсь к тому, что эта женитьба - все-таки больше дружеский жест, чтобы не оставить ее одну и помогать.

- То есть не только пиар?

- Думаете, что жениться на 80-летней, - это удачный пиар? Я понимаю, если бы он женился, скажем, на Бузовой... А жениться на женщине, которая вся в судах и травмах душевных, только ради некоего пиара - это кощунство. Нет, пиар здесь второстепенен, хотя, конечно, лишним не бывает.

Алибасов заставлял солистов «На-На» ходить по подиуму в нижнем белье.Фото: Мила СТРИЖ

СПРАВКА «КП»

В загс в который раз

У Лидии Федосеевой-Шукшиной - три дочери. Старшую - Анастасию Воронину-Франсишку она родила в браке с первым мужем, актером Вячеславом Ворониным. Анастасия некоторое время жила в Анголе, была замужем за начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку. В 90-е отсидела три года в колонии за перевозку наркотиков. Сейчас, по данным открытых источников, живет в Египте. Отношения с матерью не поддерживает. Ее дочь Лаура и внук Мартин с Федосеевой-Шукшиной тоже не общаются.

Во втором браке с Василием Шукшиным на свет появились две дочки - Мария Шукшина, ставшая известной актрисой, и Ольга Шукшина. У Ольги с матерью разлад: они не общаются. От Ольги у Лидии Николаевны есть внук, названный в честь деда, - Василий Шукшин, учится в МГУ на экономическом факультете.

Мария Шукшина подарила матери четырех внуков - Анну Трегубенко, по образованию актрису (у нее уже есть сын Вячеслав), Макара Касаткина (есть сын Марк) и близнецов Фому и Фоку Вишняковых (2005 года рождения). Старшие внуки занимаются учрежденными фондами Шукшина.

После смерти Василия Шукшина Лидия Николаевна вышла замуж cначала за кинооператора Михаила Аграновича, затем - за польского художника Марека Межеевского. Бари Алибасов стал ее пятым по счету супругом.

Для самого Алибасова брак с Федосеевой-Шукшиной - седьмой по счету. Предыдущей его женой (2013 г.) была актриса Виктория Максимова, которая моложе его на 40 лет.

СКАЗАНО

«Бари - гений шоу: то на козе приедет, то с Пугачевой гуляет»

- Я на днях позвонил Алибасову и сказал: «Бари Каримович, вы гений. Гений пиара, гений шоу и вообще всего». В таком возрасте стать ньюсмейкером - это показатель! - считает промоутер Сергей Лавров. - Безусловно, внимание к себе Алибасов привлек. А популярность - это и финансовые прибыли. Обсуждают Алибасова - вспомнили и про его группу «На-На». Сейчас у группы некоторый спад. 10 тыс. евро, или 600 - 700 тыс. руб. стоит пригласить «На-На» на корпоратив. Это скромно. Кассовые концерты с продажами билетов - чуть-чуть дешевле. Заказов у них немного. Но после фурора с женитьбой заказы могут увеличиться, прибыли тоже.

Каримыч всегда был авантюристом в хорошем смысле этого слова. То он на козе приезжал на вручение премии «Овация» (в 1995 году, Алибасов прибыл на церемонию в тележке, запряженной козлом. - Ред.). То слухи ходили - и было подозрение, не он ли их сам распускает, - что он с «нанайцами» спит. Причем с каждым по очереди. То, значит, Алла Пугачева якобы вместо Киркорова рассматривала кандидатуру Алибасова, который ей предлагал сойтись. После этого он «нанайцев» в космос куда-то планировал отправить. То они с Леной Лениной чего-то мутили, чуть ли не ребенка хотели. А сейчас женился на Шукшиной...

Бари Каримович, кстати, первым придумал подсадных фанаток в российском шоу-бизнесе. Как бы случайная поклонница прорывается на сцену, раздирает одежду на своем кумире в клочья, и солист Володя Политов, например, остается в трусах. И потом про это все говорят. Когда артисты в свое время прыгали в зал на толпу людей - тоже он такую моду ввел...