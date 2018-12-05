Вика Цыганова: Я не получила благословения батюшки завести детей от суррогатной матери

В Подмосковье певица перебралась более 20 лет назад. Особняк Цыгановой чем-то напоминает сказочную избушку: все сделано в русском стиле из дерева. Супруг Вики, поэт и дизайнер Вадим Цыганов, говорит, что их жилище скорее арт-объект, чем обычный дом.

Сшила для Мелании Трамп косоворотку

По словам артистки, она уже не первый год увлекается модой - обшивает не только семью, но и знаменитостей, политиков.

Трехэтажный дом Цыгановых расположен неподалеку от аэропорта «Шереметьево», в коттеджном поселке Мышецкое.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вика сама создала коллекцию одежды «Федор Конюхов» (на ткань перенесены картины путешественника, с которым дружит семья Цыгановых) и сейчас готовит модный показ.

- Вика сшила куртки нашим друзьям, они полетели в Куршевель, а их по приезде сразу задержали - приняли за наркобаронов. Видимо, с русским размахом Вика их разодела, - смеется муж певицы Вадим Цыганов.

- А если серьезно, то моя косоворотка есть даже в Белом доме, у Мелании Трамп, - делится с «КП» Вика Цыганова. - Посылку мы ей отправили, но Мелания пока не ответила. Надеюсь, она ее наденет на какую-нибудь встречу. Может, я потом похожую сошью Дональду Трампу. Он будет классно смотреться в косоворотке, расшитой мехом русской лисы, и в ковбойской шляпе.

Вика более 30 лет поет только песни на стихи своего мужа Вадима Цыганова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А из наших политиков кому-нибудь дарили свои вещи?

- Я знакома с семьей Наины Иосифовны Ельциной. Кое-что отшивала для их внучки Машеньки. У нее есть мои кафтаны эксклюзивные.

Скульптура - подарок поклонника. Вика смеется: «Похож только нос!».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовку взял на себя муж

Как рассказывает Цыганова, муж ее практически сразу освободил от домашних хлопот.

- Я сама ничего по дому не делаю, - признается певица. - Как только мы познакомились с Вадимом (а мы вместе уже более 30 лет), я за ним ухаживала: стирала, гладила его рубашки, кормила вкусными обедами.

- А сейчас я все делаю. И готовлю теперь я, - подтверждает муж артистки.

Вместо тренажерного зала семья артистки предпочитает ежедневные заплывы в домашнем бассейне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У Виктории по-прежнему стройная фигура...

- Вика держит один вес на протяжении 30 лет - 57 кило! - отмечает Вадим Цыганов. - Она у меня спортивная. Никогда не переедает. Этим я занимаюсь (смеется).

Почти всю мебель Вадим сделал своими руками. Например, стол из 300-летнего дуба - он стоит в комнатке, где Цыгановы пьют чай после бани.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Виктория, как же удалось сохранить талию 20-летней девушки?

- Мне помогает баня, бассейн, - делится певица. - Плавание для меня - самый подходящий вид спорта. И, конечно же, массаж. Все для ленивых (смеется).

Еще один секрет - плотный завтрак. У меня мама работала заведующей детсадом, она нас приучила к завтракам и домашней еде. И по сей день мы все сами готовим, полуфабрикатами не питаемся. Ну и огород, конечно. Все овощи выращиваем сами.

И на концертах расход калорий за два часа идет серьезный, тем более я пою вживую. В среднем теряю два кило.

Любимец семьи - пес Артемон породы кане-корсо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об усыновлении

- В вашей семье нет детей...

- Меня напрягает, когда люди пишут мне в Инстаграме, что я живу не тужу в хоромах и никого не беру из детдома. Мне кажется, каждый должен жить своей жизнью. Если у нас в браке нет детей, нам Господь их не дал, значит, так и должно быть. А вот эти мирские обсуждения «если бы да кабы» тут неуместны.

Если у человека есть предназначение стать отцом приемному ребенку, он это делает. Хотя у нас с мужем есть знакомые дети-инвалиды, которым мы помогаем.

Камин на кухне изготовлен из тибетской соли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы относитесь к суррогатному материнству? Многим вашим коллегам это помогло стать родителями.

- Это их путь, они вправе делать свой выбор. Мы с мужем обращались к батюшке, он нас не благословил на суррогатное материнство. И я не стала этого делать.

В доме несколько картин друга семьи путешественника Федора Конюхова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1. Некоторые картины Федора Конюхова Вика перенесла на ткань для коллекции, которая так и называется - «Федор Конюхов». Певица как раз в таком наряде. 2. Это точная копия косоворотки, которая есть в гардеробе Мелании Трамп.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые известные песни

«Приходите в мой дом»

«Гроздья рябины»

«Русская водка»

«Грешница»

«Офицеры»