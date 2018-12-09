Звезды на новогодний корпоратив 2019: участники КВН и Лобода победили Бузову

Едва стартовал декабрь, а у многих знаменитостей уже расписан каждый день под предпраздничные выступления для крупных компаний и состоятельных господ. Даже несмотря на то, что сейчас корпоративов в разы меньше, чем было в начале 2000-х. Мы расспросили промоутера Сергея Лаврова о самых востребованных звездах на новогодний корпоратив 2019 в грядущем праздничном чесе.

Ургант - король корпоративов

- Иван Ургант и Дмитрий Нагиев по-прежнему наиболее желанные звезды на «елках» для богачей. Первенство в этом году за Иваном. Лично столкнулся с тем, что Урганта очень хотят заказать на банкет в предновогодние дни, но он занят на другом корпоративе. Причем мы пытались перебить обещанный конкурентами гонорар - предложили сумму в два раза больше обычной (см. таблицу). Но, увы, Ваня уже дал слово, что отработает для другого заказчика.

А ночь на 1 января Ургант проводит с семьей. В прошлом году Ивану тоже обещали двойной гонорар за выступление в новогоднюю ночь, но он отказался.

Сколько просят звезды за корпоратив.

Киркоров обошел Басту

- А кого из певцов нынче особо жалуют?

- Самая востребованная певица - Светлана Лобода. Правда, слишком дорогая. Если раньше у нее кассовый концерт стоил 50 тысяч евро, сейчас - 60 - 70 тысяч евро (цены на корпоративы - в таблице). Она сейчас среди певиц номер один. А вот Ольга Бузова по сравнению с прошлыми новогодними праздниками сильно сдала. Ее, конечно, зовут на новогодние вечеринки - как ведущую. А вот как певицу ее пока не воспринимают.

Что касается мужчин, то по-прежнему в топе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков.

На рэперов спрос маленький. Чаще всего знаменитостей к праздничному столу заказывают богатые люди, которым за сорок. Они хотят праздника, шоу, поэтому скорее позовут Киркорова или Лободу. Иногда, правда, заказывают для своих детей Басту. Он сейчас собирает стадионы на кассовых концертах, поскольку расширил свою аудиторию благодаря телепроекту «Голос», где сидит в качестве судьи.

Нужны веселые и находчивые

- А из зарубежных звезд кого зовут?

- Поп-группы и певцов из 80-х и 90-х. Например, группа «Баккара» или певица Си Си Кетч - желанные гости на рублевских вечеринках. Они неплохо зарабатывают в России, заказов в новогодние дни на них много. А вот Мадонну и Элтона Джона, звезд, которые стоят как минимум миллион евро, уже не приглашают. Люди стали считать деньги.

Бюджеты нынче ограниченны. Поэтому все чаще зовут двух-трех талантливых ребят из какой-нибудь команды КВН. Они за 400 - 500 тысяч рублей не только пошутят, но и сценарий праздника сами напишут. Отличное соотношение цены и качества.

- А звезд ток-шоу приглашают на корпоративы? Например, этого странного Гогена Солнцева, который на бабульке женился…

- Нет, никто не зовет Гогена или Диану Шурыгину. Они зарабатывают на телешоу и рекламных постах в Инстаграме. Это их максимум. Состоятельным людям этот цирк неинтересен.

Осин отказывался от концертов

- А из российских звезд 90-х кто-нибудь востребован?

- За две недели до смерти Евгения Осина я звонил ему, предлагал работу. Один очень богатый человек готов был заплатить Осину 750 тысяч рублей за выступление на юбилее. Осин отказался, сославшись на занятость. Судя по голосу, был сильно пьян.

Кстати, это не первый заказ на Осина. Его песни любили многие. Один из моих клиентов со своей женой познакомился, когда в клубе играла песня Осина. Для него это ностальгия по молодости. Так что Осину грешно было жаловаться на невостребованность. Просто он сам уже ничего не хотел. Вон того же Кая Метова часто приглашают на новогодние заказники. Он и кассовые концерты собирает.

Востребована на корпоративах певица Натали. Бывает, ее просят спеть «О боже, какой мужчина» по нескольку раз! Приглашают на новогодние застолья и Виктора Салтыкова. Преимущество звезд 90-х в том, что они стоят раз в пять дешевле топовых артистов.

Большой гонорар просит только Маша Распутина. Правда, она редко работает. У нее богатый муж, нет надобности в выступлениях. Хотя люди ее любят, она действительно «зажигалка», и хитов достойных много.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полчаса Пугачевой за 22 миллиона рублей

- А Пугачева выступает в новогодние дни?

- Пока ничего не слышал. Видимо, отказывается. Но Алла Борисовна по-прежнему самая дорогая артистка в нашем шоу-бизнесе. Корпоративное выступление (полчаса пения) у Пугачевой стоит 300 тысяч евро (более 22 миллионов рублей). И работать с такими артистами одно удовольствие. Да, стоят дорого, но никаких звездных закидонов, как у молодых певцов, у них нет.