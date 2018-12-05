В российских регионах начали ликвидацию нелегальных свалок автомобильных шин

С 1 января 2019 года захоронение шин в России официально запрещено, что логично и правильно. Автопокрышки, отслужившие свой эксплуатационный срок, разлагаются в земле более ста лет, загрязняя почву и грунтовые воды. В России ежегодно выбрасывают более миллиона тонн изношенных покрышек, из них перерабатывается безопасно для окружающей среды лишь 20-25%.

Цель проекта – очистить природу от крупных нелегальных свалок старых автомобильных шин. Все собранные шины будут переработаны на специализированных предприятиях и обретут вторую жизнь: станут резиновой крошкой в покрытиях детских или спортивных площадок, войдут в состав кровельных материалов или битумных мастик, станут капельной системой полива или иными видами изделий.

Чтобы шинная свалка была ликвидирована именно в вашем регионе, достаточно отправить на электронную почту shina@eko-fond.ru точный адрес свалки (со схемой проезда или координатами), фотографии свалки (несколько ракурсов для подтверждения объема, это важно для подготовки нужного транспорта), а также указать контакты для связи.

Сообщать о свалках могут все: региональные и муниципальные власти, органы экологического надзора, общественные экологические организации, волонтерские объединения, неравнодушные граждане. Самых активных эковолонтёров организаторы наградят.

Важно подчеркнуть, что в рамках проекта ликвидируются свалки старых шин объемом не менее 10 тонн (автомобильная фура). Это примерно 250 грузовых или 1000 легковых покрышек. Шины не должны быть перемешаны с грунтом, строительными или коммунальными отходами, иначе их просто невозможно будет переработать. Утилизироваться будут как легковые, так и грузовые шины диаметром до 1,3 метра.