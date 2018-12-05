«США используют Украину против России, как ИГИЛ* против Сирии»: Военный эксперт об ультиматуме Госдепа

Государственный департамент США выдвинул Москве условие, мол, либо отпускаете украинский экипаж (устроивший провокацию в Керчи), либо пеняйте на себя.

«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», — приводятся слова высокопоставленного чиновника Госдепа в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства.

«США осуждают акт агрессии со стороны России, подтверждая, что Крым - это Украина. И что российская агрессия в Керчи является как явной военной провокацией, так и нарушением международного права. «Я думаю, что русские должны нас услышать. Но если они этого не сделают, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Россия должна освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из нашего поля зрения».

Карта и хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

НАДО СТУКНУТЬ ПО СТОЛУ

- И мы, и американцы прекрасно понимаем, что уступать, когда тебе ставят ультиматум, категорически нельзя. Это воспримут, как слабость, и будет только хуже, - рассказал "КП" военный эксперт Александр Жилин. - Очевидно, что США используют Украину против России, как ИГИЛ против Сирии. Поэтому ответ должен быть следующим: нужно четко обозначить все пункты, которые были нарушены украинскими моряками. И однозначно заявить, что не может быть двойных стандартов в подходе к терроризму и пиратству. Поэтому, хотят они или нет, мы будем судить провокаторов по международному морскому праву и по уголовному кодексу Российской Федерации. Если этого не сделать, такие инциденты будут повторяться вновь и вновь.

*ИГИЛ - организация запрещена на территории РФ.