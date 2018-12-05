"Яндекс" представил свой первый смартфон

Компания “Яндекс” представила свой первый смартфон под названием “Яндекс.Телефон”. Его стоимость составит 17 990 тысяч рублей, в продаже он появится с 6 декабря.

Начинка “Яндекс.Телефона” основана на 8-ядерном процессоре Qualcomm 630 и операционной системе Android 8.1 Oreo. Аппарат получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Экран устройства составляет 5,65 дюйма и имеет разрешение Full HD+ (2160х1080). У смартфона будет двойная основная камера на 16+5 мегапикселей и фронтальная - на 5 мегапикселей.

Корпус устройства выполнен из алюминия, стекло - Gorilla Glass. Аккумулятор емкостью 3050 мАч подпитывается с помощью разъема USB-C 2.0, но производитель сохранил отдельный вход 3,5 мм для проводных наушников. Также в “Яндекс.Телефоне” есть модуль NFC для бесконтактных платежей, слот DualSIM под две SIM-карты или одну SIM и microSD до 128 ГБ, а также сканер отпечатков пальцев, который расположен на тыльной панели корпуса. Кроме того, телефон будет тесно интегрирован с фирменным голосовым помощником “Алисой”.

Помимо самого смартфона, покупателям предоставляется бесплатная полугодовая подписка на сервисы “Яндекса” в рамках программы “Яндекс.Плюс”, а также 500 рублей на счет, 10-процентный кэшбэк на покупки, 300 рублей на поездки в “Яндекс.Такси”, безлимит на фото и видео на “Яндекс.Диске” и 10 ГБ дополнительного пространства.

Большинство характеристик смартфона были известны заранее из-за утечки на сайте “М.Видео”, которая произошла 2 декабря (позже компания удалила страницу в интернет-магазине, но сохранённая копия осталась в кэше). Страна-производитель “Яндекс.Телефона” - Китай (согласно сертификату соответствия устройство изготавливает предприятие Arima Communication).