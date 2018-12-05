Порошенко предрек победу Путина на выборах украинского президента

«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает». Нет не мальчишка в соседнем дворе, а Петр Порошенко, который без упоминания Путина не может прожить, похоже, уже не только день (как было раньше), но и часа, приплетая российского лидера ко всему.

Во вторник Петр Алексеевич сделал заявление, что выборы президента Украины, как и любой футбольный матч, состоятся «в любую погоду» при всех условиях. Есть только одно исключение, о котором Порошенко сообщил, надув щеки, – «агрессия со стороны Путина».

- Я гарантирую, что они (выборы президента Украины, намеченные на 31 марта, но поставленные под вопрос из-за введения военного положения, - ред.) пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать – это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, - заявил Порошенко и с важным видом резюмировал. - Тогда будем защищать государство.

А спустя несколько часов очередную сенсацию от Порошенко сообщило уже агентство Bloomberg.

- Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель, и имя этого победителя – господин Путин, - наверное, по секрету поделился Порошенко с журналистами Bloomberg и тут же твердо пообещал. - Мы не дадим ему этот шанс.

Следует ли из этого, что если переноса выборов не будет, то Путин на украинских выборах обязательно проиграет? Не факт. Особенно, если учесть, что Путин в тех выборах не участвует. Ах, ну что вы, ведь речь не идет о его прямом участии в качестве кандидата, хотя, случись такое, фигура президента России стала бы самым страшным кошмаром для всей украинской рати кандидатов в президенты. И, как свидетельствуют опросы общественного мнения, даже на нынешней Украине он в предположительном рейтинге политиков обгоняет нынешнего лидера гонки Юлию Тимошенко. Только вот нет там сейчас ни одного дружественного по отношению к России кандидата. И в случае избрания любого из нынешних потенциальных кандидатов президентом Украины, в отношениях с Москвой Киев может изменить лишь степень истерики. Понизить или повысить ее, но не сменить на добрососедское налаживание отношений. Так что сами затащили себя в навозную кучу, самим же и созданную, пусть сами и выбираются из нее. Все сами.

Путинофобия, как конкретное проявление общей русофобии, свойственна не только Порошенко, но и всей нынешней украинской так называемой политэлите. И создается ощущение, что сами они ничего делать не в состоянии, потому что все за них делает Москва. Это ведь Путин послал речные катера на «убой» в Керченский пролив, а потом захватил «в плен» украинских «хероев-морячков»? Это Путин ввел Военное положение на Украине? Да что там – ведь это Путин приказал МВФ поднять тарифы на ЖКХ и газ на Украине. Тот же Порошенко говорил украинцам, что за дешевым газом – это к Путину, в Россию. А, оказалось, что и за дорогим тоже по тому же адресу.

Во всем плохом на Украине, в глазах майданно-олигархической элитки, виноват Путин. Во всем несбывшемся хорошем – тоже он. Во всем сбывшемся хорошем… А что, собственно, хорошего там сбылось за 5 лет после госпереворота? Да ничего.

Что же касается самого Порошенко, то победа любого другого кандидата, кроме него самого, будет им объявлена «победой Путина». Потому что новый президент начнет с того, что возьмет своего предшественника на этом посту за кадык и отдаст его «на суд народу». А сам Порошенко, по логике, социологии и положению дел, на выборах победить ну никак не может. На какую дату их ни переноси. А это значит, что у него только один выход, который станет его победой. Развязать войну. Остается только выбрать – в Крыму, Донбассе, на самой Украине или в приграничных областях. Благо, опыт его исторических предшественников на этот счет уже был. 1 сентября 1939 года на польско-германской границе. Вот только бы ему не забыть, чем это кончилось.