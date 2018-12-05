«Великие имена России»: названы лучшие команды волонтеров

4 декабря на Международном форуме добровольцев конкурса «Великие имена России» определили лучшие команды волонтёров в регионах страны. Участие в организации конкурса принимали добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Добровольцы информировали людей о конкурсе, помогали в проведении анкетирования, а также принимали участие в обработке результатов голосования. В регионах были сформированы более 400 мобильных пунктов для голосования во всех городах проекта.

В общей сложности в проекте «Великие имена России» было задействовано порядка 10 тысяч волонтёров. Голосование за имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены аэропортам страны, проходило в России с 11 октября по 30 ноября. Имена, выбранные россиянами, дополнят официальные наименования 47 аэропортов страны.

Победителей определяли в нескольких категориях, в зависимости от численности населения городов. Наградили лучшие команды руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

Так, в категории с населением от 15 до 200 тысяч человек лучшими названы команды добровольцев из Нового Уренгоя, Горно-Алтайска и Анапы, с населением от 210 до 400 тысяч человек победили волонтёры Симферополя, Белгорода и Сыктывкара.

- В Белгороде было организовано 2 мобильных пункта, волонтеры работали в две смены. Помимо этого возможность оставить свой голос была у жителей 21 муниципалитета нашей области, - отметил куратор волонтерской команды проекта в Белгородской области Сергей Гриценко. - Все прошло отлично! Люди были очень позитивно настроены. Видно, что они очень заинтересованы. Некоторые приезжали в пункты голосования сразу, как увидели новость по телевизору.

Лучшими в городах с населением от 410 до 800 тысяч человек стали добровольцы Ставрополя, Томска и Набережных Челнов. В категории городов с населением более 1 миллиона человек победителями признаны волонтёры Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Московской области.

- В рамках проекта добровольцы в нашей области провели множество акций, мероприятий, флешмобов. Так как у нас в списке для голосования есть писатель Максим Горький, мы проводили литературные вечера, дарили гостям книги автора. Всего в городе работало 18 точек для голосования, - поделилась куратор волонтерской команды в Нижнем Новгороде Мария Самоделкина. - Группы волонтеров также выезжали к маломобильным гражданам. Все сложилось очень хорошо. У нас получилась прекрасная команда. В дальнейшем будет особенно приятно прилетать в аэропорт своего города и знать, что ты принимал участие в присвоении ему имени великого соотечественника.

А в специальной номинации «Лидер волонтерской команды» победителем стал Антон Красов из Воронежской области, который отметил, что эта победа принадлежит всей волонтерской команде региона.