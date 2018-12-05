2018-12-05T19:04:36+03:00
Спорт

"Спартак" опроверг слухи об уходе из команды бразильца Луиса Адриано

Форвард остается в клубе и не намерен уезжать в стамбульский "Галатасарай"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Спартака" Луис Адриано.Форвард "Спартака" Луис Адриано.Фото: REUTERS
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В среду, 5 декабря, появилась информация о возможной смене команды бразильским футболистом Луисом Адриано. Игрок московского "Спартака", как писали турецкие СМИ, в зимнее трансферное окно должен покинуть Москву и уехать играть за стамбульский "Галатасарай". Однако же, "Спартак" опроверг эту информацию.

- Действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам, - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Более того, отрицается даже сам факт возможных переговоров "Спартака" и "Галатасарая":

- Представители «Галатасарая» в «Спартак» по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет.

Бразилец Луис Адриану играет за "Спартак" с 2017 года. Он перешел в московский клуб из итальянского "Милана". С 2007 по 2015 годы футболист играл за донецкий "Шахтер", с которым выиграл 6 чемпионатов Украины, 4 Кубка, 4 Суперкубка Украины. А в сезоне 2008/2009 победил в Кубке УЕФА. В составе "Милана" он выиграл Суперкубок Италии в 2016 году. А вот в "Спартаке" он выиграл чемпионат России, а в прошлом сезоне - бронзовые медали турнира.

В нынешнем сезоне Луис Адриано провел в чемпионатах России за "Спартак" 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.

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