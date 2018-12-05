2018-12-05T19:18:31+03:00
Спорт

Хоккею дали крышу: Один из матчей «Кубка Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге

Просторная арена вместит под своей крышей до 60 тысяч зрителей
Сергей КИРИЛЛОВ
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Хоккеисты России и Финляндии сыграют на главной футбольной арене Санкт-Петербурга. ФОТО twitter.com/russiahockeyХоккеисты России и Финляндии сыграют на главной футбольной арене Санкт-Петербурга. ФОТО twitter.com/russiahockey
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Такое в хоккейном мире случилось лишь однажды, когда матч открытия чемпионата мира по хоккею-2010 прошел на «Фельтинс-Арене» в немецком Гильзенкирхене. Тогда хоккей под крышей стадиона, где играет футбольный клуб «Шальке-04», посмотрело более 70 тысяч зрителей. Приблизительно столько же сможет вместить и переделанная под хоккеистов «Санкт-Петербург Арена». Напомним, именно на ней в 2017 году состоялось открытие Кубка конфедераций, а прошлым летом здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу, вплоть до полуфинала и матча за третье место. Сейчас на Крестовском острове играет «Зенит».

Своеобразная хоккейная классика (а ведь в 50-х годах коробки устанавливали и на футбольных стадионах) намечена на 16-е декабря. В теплой дружеской атмосфере, а под закрытой крышей стадиона даже в морозы +18 градусов, встретятся сборные России и Финляндии. То как будет выглядеть арена - представила сборная России по хоккею в своем твиттере.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Состав национальной команды на второй этап Евротура – «Кубок Первого канала»

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Кубок Первого канала – традиционный международный хоккейный турнир с участием национальных сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. В 2018 году матчи пройдут 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд» (Москва, Автозаводская ул., 23а).

Особенностью турнира в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге (Футбольная аллея, 1).

Расписание матчей

13 декабря (четверг)

18:45 Швеция – Россия

Финляндия – Чехия (вынесенный матч, проводится в Тампере)

15 декабря (суббота)

11:30 Финляндия – Швеция

15:45 Россия – Чехия

16 декабря (воскресенье)

14:00 Чехия – Швеция

17:00 Россия – Финляндия (матч в Санкт-Петербурге)

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