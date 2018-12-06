2018-12-06T01:12:47+03:00
Политика

Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция разговора с Дмитрием Медведевым, в котором он подведет итоги 2018 года [видеотрансляция]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В четверг, 6 декабря, премьер Дмитрий Медведев расскажет об итогах работы правительства и озвучит планы на следующий год в традиционном ежегодном интервью пяти российским телеканалам.

Федеральные каналы будут представлять Петр Толстой («Первый канал»), Сергей БрилевРоссия 1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК).

Впервые в «Разговоре с Дмитрием Медведевым» будет участвовать региональный телеканал . Как пояснили в пресс-службе кабмина, с этого года пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов. В этом году им станет лауреат премии «ТЭФИ Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина, автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

В пресс-службе кабмина также рассказали, что впервые интервью премьера будет транслироваться в прямом эфире в аккаунте правительства в соцсети «ВКонтакте» и на канале правительства на YouTube.

Отвечать на вопросы журналистов Медведев начнет в 12:00 часов по московскому времени. Следите за онлайн и видеотрансляцией на kp.ru

Дмитрий Медведев подводит итоги года.

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