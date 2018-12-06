Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес

Окончание. Начало в номере «КП» от 5 декабря.

МОШЕННИКИ ИЛИ ГЕНИИ?

- Излучение… Там есть какие-то частицы… - шептал главный врач кардиологического центра Игорь Эльгардт с приятной таинственностью.

Мне даже показалось, что мы в эфире телешоу и вот-вот произойдет изумительное открытие. Такое, что мировое правительство попытается его непременно скрыть…

- Эти микрокапсулы, - говорил врач, - они дают эффект отражения. И отраженное излучение, видимо, положительно влияет на сосуды. Я спал на этом матрасе - и мой радикулит прошел.

Мне нестерпимо хотелось почесать затылок…

Загадка. Ребус. Парадокс.

Тут главное - не ошибиться. Понять. Кто эти люди? Мошенники или гении?

В Твери появилось чудесное изобретение (подробности в предыдущей части расследования) - матрас, подушка со стеклянными микрошариками внутри. Новая эра науки. Прорыв, сравнимый с «Теслой» Маска, с победой над гепатитом С.

Если верить рекламе, конечно. А как тут не поверить?!

Десятки врачей, ученых. Экспертными мнениями наполнены сайты, буклеты, стенды.

«Летом звонил мужчина, у него мама лежит с инфарктом, у него осталась последняя надежда - наш матрас и повязка на ногу (тоже со стеклянным песком. - В. В.), - говорит в одном из роликов автор изобретения Фадеев. - У мамы был инфаркт с некрозом тканей сердца и сильнейший тромбофлебит ног. Через две недели тромбы рассасываются - врачи разводят руками, ничего объяснить не могут.

«Нам многие говорят - это Нобелевская премия!» - восклицал акционер фирмы, бывший замгубернатора Тверской области Игорь Ялышев.

Это с одной стороны. А с другой…

«В интернете увидели рекламу о бесплатной консультации. Муж у меня инвалид II группы, проблемы с сосудами и сердцем, - пишет на интернет-форуме одна из тысяч пострадавших от «чудо-изобретения» Зоя Михайловна. - На прием в клинике записали не только мужа, но и мне предложили. На обследование затратили не больше 20 минут, зато больше 5 часов нам впаривали этот матрас, а еще подушку и повязку на ногу. Нас, пенсионеров, довели до того, что пришлось подписать кредит на 120 тысяч рублей, лишь бы вырваться оттуда. Головные боли и давление не проходят. Придется обращаться в органы. Помогите!»

Или:

«Мама больна сахарным диабетом 2-го типа, отдала за матрас 80 тысяч. Факт осознания безумства содеянного пришел быстро. Обращение в Комитет по защите прав потребителей привело к ухудшению состояния, т. к. на проводе оказалась неуравновешенная дама, которая обвинила ее и «многих других, обратившихся за помощью» в том, что «все хотят дармовщины».

«Какая инстанция прекратит деятельность лжецелителей и налогоплательщики почувствуют, что их государство о них заботится?»

И вот она - наша российская шизофрения. Попробуй разберись. Если товар целебный, тогда почему столько людей обивают пороги Следственного комитета и судов по всей стране, пытаясь вернуть деньги?

Если «стеклянные» матрасы - пустышки, тогда каким образом коммерсанты получают разрешения такой страшной силы, что бабушки, пытающиеся вернуть через суд свои 100 - 150 тысяч рублей за матрас, остаются ни с чем?

Как куют они бумажную броню?

И почему известный тверской кардиолог Игорь Эльгардт (автор научного заключения о пользе чудо-матрасов) жалуется так искренно, так возмущенно?

- Следователи вели себя ужасно! Вы просто не представляете как! - говорил Эльгардт. - Эти люди кричали на меня! Они говорили, что явились от лица тысяч обманутых. Они говорили, что мы - врачи! - жулики.

- Игорь Абрамович, - вздыхаю и снова напоминаю о тысячах несчастных…

Эльгардт смотрит испуганно.

- И к тому же матрасы влияют на биополе, - вдруг сказал заслуженный врач России.

- Что, простите? - остолбенел я. - Вы сказали: биополе?

- Конечно! - пожимает плечами. - У меня оно мощное. Когда настроение хорошее, я легко снимаю головную боль. Дайте свою руку. Чувствуете?

- Нет.

- Странно, - задумывается Эльгардт. - А я чувствую поле вашей руки… Может, у меня настроение не то?

НЕ ПРОСТО «КИРПИЧ»

Путешествуя по хитроумному миру русской медицины, ты неминуемо обретаешь сакральное знание.

Что разбогатеть здесь несложно… А при сноровке очень даже легко.

Достаточно оглянуться. И подобрать, к примеру, с дороги кирпич… Но в лапах хорошего менеджера это уже не кирпич, а целебный прибор. Продукт космических нанотехнологий, исцелявший еще древних египтян, одобренный всеми институтами и академиями.

И стоит кирпич - решаешь ты - 15 тысяч за штуку…

Ты идешь на кирпичный завод и получаешь документ, что кирпич безвреден для здоровья (благо Русь так погрязла в бумагах, что на каждую булавку приходится восемь сертификатов безопасности).

Точно так же бизнесмены пришли на екатеринбургское предприятие «Ритм», где еще с советских времен выпускается «стеклянная пыль» для лечебно-ожоговых кроватей.

- Они зачем-то купили у нас несколько килограммов сырья, - говорит руководитель предприятия Марат Гафифуллин. - Я еще удивился - зачем? Потом только понял - для сопроводительных документов. У нас же все лицензировано. Подумал: может, ожоги лечить собираются.

- Не ожоги, - говорю. - Они лечат вашим стеклом почти все болезни. Тромбофлебит, болезни сердца, сосудов, даже онкологию…

На той стороне провода разразилась тишина.

- Каким образом? - наконец спросил «прародитель» матрасов.

- Микрокапсулы. Отраженное излучение. Нейтрализация положительных ионов, оздоровление отрицательными…

- Но это просто стекло, - растерянно сказал Гафифуллин («Но это же просто кирпич!» - воскликнули бы на заводе). - В наших противоожоговых кроватях оно в микроскопическом полужидком состоянии, чтобы не тревожить раны больных. Но стекло абсолютно инертно… (Задумывается.) Неужели они получили на него все документы?

СЕКРЕТЫ «ГРАНДИОЗНЫХ УСПЕХОВ»

Достать сертификат безвредности на чудо-кирпич - пустяк. Чтобы лечить кирпичом от рака, гипертонии и плоскостопия, нужны научные отзывы и клинические испытания.

Вы идете в государственный медцентр и заказываете клинические испытания. Момент истины - ваш «прибор» испытывается на настоящих больных…

Казалось бы, всё. Приехали. Врачи с гневом швырнут ваш кирпич обратно и как шарлатана вытолкают под общебольничный хохот взашей.

Но тут есть одна тонкость. Если вы, допустим, официально переведете на счет клиники тысяч 500, а еще 200 - частным порядком самим исследователям...

Один из них - кардиолог Андрей Казаков. На сайте фирмы «Здоров» этот врач говорит о грандиозном успехе испытаний.

- Я против использования этого видео в рекламе, - тихо сказал кардиолог. - Я не знал, что они меня так используют.

- Вы испытывали их продукцию?

- Да, - совсем тихо. - Результаты были неплохими.

Правда, потом из разговора с подавленным врачом выяснилось, что контрольной (тестовой) группы в исследовании не было. Но и это пустяк… Выяснилось, что больные получали наряду с «чудо-кирпичом» обычное лечение…

- А если больным стало легче от обычных лекарств? - говорю. - А в заключении вы это приписали проплаченному матрасу?

Врач вздыхает и кладет трубку…

Для рекламы якобы исцеляющей варикоз повязки на ногу (тот же «чудо-матрас» в миниатюре) был даже нанят народный целитель Геннадий Малахов. Фото: youtube.com

ПИРАМИДА ИСЦЕЛЕНИЯ

Итак, у вас на кирпич все документы. Дальше дело техники. Вы сооружаете небольшой цех с десятком работников и готовите свой нехитрый товар. Запускаете мощную рекламу, нанимаете звезду вроде Геннадия Малахова (он и рекламировал продукцию фирмы «Здоров»), и скоро матрасы появляются во всех уголках России. Но не в обычных аптеках - там сидят зубры этого хитрого бизнеса - с многомиллиардным оборотом. Вы начинаете с «земли», где берете не количеством товара, а максимально выжимая жертву. С конторок а-ля «Исцеление», «Мечта», где кишат разнообразные мошенники, одинаково профессионально производящие диагностические обследования чего угодно. Вчера они были косметологами, сегодня они флебологи, завтра кардиологи...

Главное, в их офисе дежурит представитель дружественного банка, который мгновенно оформляет кредит, который как заточка в подворотне - подписал и свободен. Жертвы бегут, конечно, в суд. А судьи бессильны - медицинские товары по закону не подлежат возврату.

Народ бежит к прокурорам, к следователям…

Кстати, да. Деталь.

Случайно ли глава фирмы «Здоров», бывший следователь Фадеев, при получении всех разрешений на свой кирп... простите, матрас включил в бизнес-команду действующего офицера из органов? А потом усилился еще и бывшим замгубернатора?

И еще, странное дело, когда следователи краснодарского РУБОПа накрыли мошенническую пирамиду у себя в регионе и прибыли в Тверь, почему они уехали ни с чем? Фадеева они не нашли (сейчас он в Прибалтике в «длительной командировке»), обыски у врачей оказались бесполезными - формально ничего противозаконного эскулапы не делали.

Да и местные спецслужбы не имели к пирамиде абсолютно никаких вопросов.

И получилось, что краснодарские полицейские слишком много на себя взяли...

- Похоже, это дело серьезное, - сказал мне анонимно один из краснодарских сотрудников. - И сейчас решается в Москве, как с этими жуликами быть. Тех торговцев, кого мы в Краснодаре задержали, судьи почему-то выпустили под домашний арест. А ведь сколько у нас в крае обманутых. Это, черт подери, уже слишком…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей СТАРЧЕНКО, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медэкспертизе:

Добавки выдают за лекарства

- Микросферы специально были сделаны для аэрованн ожоговым больным: воздух идет сквозь стеклянную псевдожидкость - и создается эффект невесомости, чтобы тело больного не контактировало с поверхностью. Еще технология может использоваться в противопролежневой терапии.

Но чтобы матрас лечил болезни и восстанавливал микроциркуляцию крови - это ерунда. Никаких механизмов для этого в нем нет.

Тут нужна тотальная проверка - какие именно медучреждения дали положительные заключения и на каких основаниях. Потому что никаких научных работ, подтверждающих лечебное свойство этих микросфер, я так и не нашел, хотя искал долго, например на сайте ВАК (Высшая аттестационная комиссия).

Я, кстати, много воевал с ВАК и Роспотребнадзором из-за вала диссертаций, где обыкновенные БАДы (биоактивные добавки) выдавались за эффективные лекарства.

А здесь ситуация еще более иезуитская. Берется научная база одного медицинского изделия и подводится под другое. Такое в России бывает. И чаще всего банальным способом - с помощью больших денег.

ВМЕСТО P. S.

Где они другую работу найдут?

У ж/д вокзала города Тверь в двух комнатках работает женская бригада, шьет те самые чудо-матрасы.

Они здесь лежат штабелями, ждут отправки в Москву.

По словам работниц, дело нехитрое и они прекрасно знают, что себестоимость порошка и тканевого чехла не больше тысячи рублей…

О том, что этим торгуют мошенники за 150 тысяч, здесь тоже знают. Читали в интернете.

- У нас были обыски, - говорят. - Следователи ругали нас, говорили, что мы работаем на мошенников.

- А вы что об этом думаете? - спрашиваю аккуратно.

- Людей жалко, - краснеет одна из работниц. - Но где сейчас работу найдешь?

- И зря на наши матрасы наговаривают, - вдруг воскликнула другая. - Лечат они!

Жду реакции остальных. Молчат.

И вдруг замечаю, что все они сидят на тех самых «стеклянных» подушечках из рекламы.

- Верят, что лечат, - жарко заговорила бригадир. - Ложитесь на матрас, сами все почувствуете.

Ложусь. Обычный. Ортопедический. Жесткий.

- Чувствуете? - в глазах бригадира тихое отчаяние.

«Как они найдут работу? - думаю. - Как?»

- Да, - вдруг говорю. - Излучение. Тепло. Биополе.

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