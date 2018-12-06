2018-12-06T17:11:52+03:00
История современности

«Артек» почтил память своего первого директора Федора Шишмарева

Знаменитый петербургский и крымский доктор возглавлял детский центр с 1925 по 1933 годы
Ксения БОГДАНОВА
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Артековцы почтили память Федора Шишмарева минутой молчания. Фото предоставлено МДЦ "Артек".Артековцы почтили память Федора Шишмарева минутой молчания. Фото предоставлено МДЦ "Артек".
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Главный пионерский лагерь СССР «Артек» был основан в 1925 году, его первым директором стал знаменитый доктор Федор Федорович Шишмарев. Сегодня, 6 декабря, артековцы почтили его память на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Возложив венки на могиле Шишмарева, представители детского центра провели минуту молчания. А потом вспомнили, что первый директор значил для «Артека» и артековцев.

Федор Федорович Шишмарев (1879 – 1942) был известным петербургским доктором, позже работал в Крыму, сотрудничал с Красным Крестом. После революции, в 20-е годы, заведовал Райздравотделом Гурзуфа и Санаторием красных командиров. Директором «Артека» Шишмарев был с 1925 по 1933 годы, создав лагерь с нуля. Из-за ухудшившегося здоровья доктор был вынужден оставить «Артек» и вернуться в Ленинград, где он трудился врачом детской поликлиники №5. Федор Федорович умер в блокаду и был похоронен в братской могиле.

Автор публикаций о Шишмареве, историк и краевед Наталия Макарухина рассказала, что первого директора «Артека» любили все — и сотрудники, и дети. В международном детском центре до сих пор хранят письма вожатых, в которых они тепло рассказывали о своем руководителе.

- Он никогда не повышал голоса, но иногда одного его строгого взгляда было достаточно... Я очень рада, что пришло время, когда ему отдают должное, - отметила Наталия Макарухина. - Спасибо вам за «Артек», Федор Федорович, за все, что было вами сделано для детей, и не только в «Артеке».

Федор Федорович умер в блокаду и похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Фото предоставлено МДЦ "Артек".

Федор Федорович умер в блокаду и похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Фото предоставлено МДЦ "Артек".

По мнению представителя Фонда поддержки «Артека» Татьяны Атамановой, наше поколение должно знать правду о героях того времени и вспоминать их с благодарностью.

- И Федор Шишмарев, и Зиновий Соловьев, основатель «Артека», делали свое дело с огромной отдачей. Наверно поэтому на месте первого лагеря с палатками, целью которого было, прежде всего, оздоровление и воспитание, сейчас вырос такой огромный международный детский центр с амбициозными образовательными проектами, – рассказала Татьяна Атаманова.

К акции присоединились представители предприятий и организаций — петербургских партнеров «Артека». Лауреат премии «Артека» «Архитектор знаний-2017» Сергей Домницкий (руководитель «Академии керамики», студия которой работает в детском центре каждую смену), отметил: «Память важна не тем, о ком мы помним, память важна нам, она укрепляет нас». Сергей напомнил слова директора «Артека» Алексея Каспржака:

- Наша деятельность становится более осознанной, если мы вспоминаем своих предыдущих руководителей с благодарностью. В юном возрасте, это, может быть, не всегда понятно, но это так, – подчеркнул Сергей Домницкий.

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