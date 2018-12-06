Яндекс.Музыка назвала самые популярные треки и альбомы 2018 года

Сервис Яндекс.Музыка подвел итоги 2018 года и рассказал, под какую музыку российские пользователи проводили свое время, а также какие треки и альбомы были наиболее популярны.

Главным отличием этого рейтинга от прошлого года стало то, что композиции на русском языке, в целом, стали слушать гораздо чаще. Треки наших и зарубежных исполнителей разделили общероссийский топ-10 поровну, но в сумме всех номинаций пользователи сервиса все же отдают предпочтение русским музыкантам. В прошлом году в трендах находились, в основном, иностранные песни.

LOBODA - SuperSTAR [Официальное видео].

В этот раз зарубежные исполнители также занимают значимое место в трендах. Лидером года стала группа Imagine Dragons, которая дала грандиозный концерт в России и выпустила новый альбом. К сожалению, их сингл под названием "Natural" не попал в общероссийский топ, и это говорит о том, что рок в нашей стране стали слушать несколько реже.

Первое место в рейтинге ухватили Dynoro & Gigi D’Agostino с танцевальным треком "In My Mind", который стал главным хитом минувшего лета по версии слушателей Яндекс.Музыки. Песня настолько понравилась пользователям, что очень часто попадала в так называемый "умный плейлист дня", который подбирается персонально. Также отметилась австралийская исполнительница Sia, которая была признана иностранной поп-певицей года. Она выпустила несколько треков совместно с английским музыкантом Labrinth и американским диджеем Diplo, однако полноценного альбома фанаты так и не дождались.

Dynoro & Gigi D Agostino - In My Mind.

Общероссийский топ-10 треков:

Dynoro, Gigi D'Agostino — «In My Mind»

MARUV – «Boosin Drunk Groove»

Matrang — «Медуза»

Jah Khalib — «Медина»

LOBODA — «SuperSTAR»

Монеточка — «Каждый раз»

Sia, David Guetta — «Flames»

Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»

Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Что касается артистов, исполняющих песни на русском языке, то в 2018 году любимцами публики стали Би-2 и LOBODA. Настоящим прорывом оказалась также певица Монеточка и ее трек "Каждый раз", который попал в оба топа. Кроме того, альбом юной исполнительницы под названием "Раскраски для взрослых" был признан лучшим поп-альбомом года по версии сервиса Яндекс.Музыка.

Монеточка - Каждыи раз / Unofficial.

Вновь купается в лучах популярности и эстрадный артист Филипп Киркоров. Его песня "Цвет настроения синий" захватил оба топа, а совместная песня с Егором Кридом "Цвет настроения чёрный" стала главным треком осени. Сам же Крид признан российским исполнителем года.

Отметились в 2018-м и рэперы. Так, чаще всего пользователи сервиса слушали музыку Элджея, в частности, его альбом «Sayonara Boy X», который был признан лучшим рэп-альбом года. Также сумел выделиться MATRANG и его заедающий трек под названием "Медуза". Даже то, что песня вышла в самом начале года, не помешало ей остался на третьем месте в общероссийском топе и на первом – в топе русскоязычных исполнителей. Также трек стал главным хитом весны - именно его пользователи чаще всего просили включить Алису.

MATRANG - Медуза.

Русский топ-10 треков выглядит так:

Matrang — «Медуза»

Jah Khalib — «Медина»

LOBODA — «SuperSTAR»

Монеточка — «Каждый раз»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Елена Темникова — «Не модные»

RASA — «Под фонарём»

Егор Крид — «Миллион алых роз»

Монеточка — «Нимфоманка»

HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол»

Яндекс.Музыка также отметила интересный факт - в этот раз получилось выявить пользователя, который может по праву называться меломаном года. За последние одиннадцать месяцев этот житель Москвы прослушал треки 21 471 различных исполнителей. Получается, что каждый день он знакомился с творчеством 70 новых артистов.