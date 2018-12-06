Для семей с детьми, инвалидов и пациентов: электронные сервисы, которые вам помогут

Сэкономить время и исключить злоупотребления

- Если вы взяли кредит, банк постоянно напоминает, когда вы должны его заплатить. Мы хотим использовать аналогичный подход, только другой направленности: чтобы государство напоминало и предлагало вам полезную информацию о социальных услугах - что вы можете получить для поддержки в той или иной жизненной ситуации, - поясняет руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов.

Фонд работает над созданием современных интерактивных сервисов как для граждан, так и для страхователей (работодателей), рассказывают специалисты ФСС. Задача новых проектов - не только информировать, сообщать о социальных гарантиях и льготах, но и максимально переводить в цифровую сферу само общение людей с чиновниками. С одной стороны, это дает удобство, комфорт, экономию времени. С другой - делает оформление выплаты пособий и предоставление социальных благ максимально прозрачным, исключая возможности злоупотреблений и повышая уровень контроля.

Этот выпуск нашего справочника, информационного бюллетеня, будет посвящен тем полезным сервисам, которые уже работают либо начали тестироваться на практике в пилотном режиме.

Личный кабинет в интернете: узнать, проверить,отправить заявку

С июня 2017 года ФСС РФ создал личные кабинеты для получателей услуг Фонда (то есть граждан, имеющих право на пособия по материнству, по временной нетрудоспособности, право на льготные технические средства реабилитации для инвалидов и т. д.), а также для страхователей (работодателей).

• Личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/;

• Личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/;

• Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

В личном кабинете можно найти данные об электронных листках нетрудоспособности, оформленных гражданину; о выплаченных пособиях по материнству. Работники, пострадавшие в результате трудовых травм, могут увидеть информацию о назначенных им страховых выплатах. Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС РФ. «Можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации, оформлять заявления на получение технических средств реабилитации, просматривать журнал обеспечения ТСР, направления на санаторно-курортное лечение», - уточняет Дмитрий Селиванов.

Также с помощью личного кабинета гражданин может написать обращение в Фонд, получить ответ и другие уведомления от ФСС по оказанию услуг. Желающие узнать размер положенного им пособия (больничных, декретных и т. д.) могут воспользоваться калькулятором пособий, также размещенном в личном кабинете.

Личный кабинет страхователя содержит основную информацию, необходимую для взаимодействия работодателя с ФСС: регистрационные данные, возможность направления сообщения в Фонд, сведения об электронных реестрах, направленных в ФСС для выплаты пособий своим работникам в пилотном проекте «Прямые выплаты», и статусы их обработки сотрудниками ФСС РФ, информацию о несчастных случаях, произошедших с работниками страхователя, и признании их страховыми.

Больничный нового поколения

Этот сервис узаконен на всей территории нашей страны с 1 июля 2017 года, к концу октября 2018-го в России выдано более 4 млн. электронных больничных. Листки нетрудоспособности нового поколения оформляют более 56% медицинских организаций и принимают свыше 160 тысяч работодателей, у которых трудится более 47,6% работающих граждан.

- Наша страна, как и другие передовые государства, переходит на цифровые рельсы в области госуправления. Прорабатываются ключевые суперсервисы, которые в ближайшие два года могут стать драйвером цифровой экономики, и электронный больничный вошел в их число, - рассказывает Дмитрий Селиванов.

Главные преимущества ЭЛН для пациентов - резкое снижение вероятности ошибок, из-за которых приходится переоформлять листки нетрудоспособности; электронный больничный нельзя испортить или потерять, не нужно ходить за печатями в регистратуру больницы или поликлиники. За счет интеграции сервиса ЭЛН с медицинскими информационными системами врач может сформировать электронный больничный прямо на рабочем месте фактически «одной» кнопкой. В результате заметно экономится время на формальности, и доктор может уделить больше внимания пациенту (подробнее об электронных больничных).

Электронный талон на проезд в санаторий

Раньше, чтобы получить льготный билет, нужно было оформить специальный талон в отделении ФСС по месту жительства, а потом ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Там может быть очередь, и в любом случае лишняя поездка для человека с ослабленным здоровьем малокомфортна. Улучшить ситуацию помогает новый сервис, разработанный Фондом соцстраха совместно с ОАО «РЖД», - электронный талон на проезд.

Суть нововведения в том, что при обращении в региональное отделение ФСС талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета, оформляется в электронном виде. То есть вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись вообще без визита в железнодорожную кассу - оформить проездной документ через сайт.

Подробнее о том, как, где работает новый сервис и как им воспользоваться на практике, читайте в материале нашего справочника.

Штурман в море гарантий и льгот

Этот сервис содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает фонд: семьям с детьми, людям с инвалидностью, пациентам (оплата больничных), пострадавшим на производстве. «Социальный навигатор» - бесплатное мобильное приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше.

Открыв приложение, вы увидите, что информация поделена на крупные тематические блоки: материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность, льготные категории граждан и др. В дальнейшем с помощью «Социального навигатора» также можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения; получать консультации специалистов фонда через единый сервис подачи обращений.

• Все подробности о «Социальном навигаторе» - на стр. 4 нашего справочника.

Будь в курсе

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ РОССИЯНАМ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

• Выплата пособий в связи с материнством - 291,8 млрд. руб.

• Выплата пособий по временной нетрудоспособности (больничных) - 223,9 млрд. руб.

• Поддержка работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, - 77,0 млрд. руб.

• Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (коляски, протезы, средства ежедневного ухода) и путевками на санкурлечение* - 30,3 млрд. руб.

По данным за 2017 г.

*В рамках средств, выделенных из федерального бюджета.

С кем и для кого работает Фонд:

• 52 млн. застрахованных работающих граждан, из них 9,5 млн. занятых на работах с вредными и(или) опасными производственными факторами;

• 5,4 млн. страхователей (работодателей);

• 12 тысяч медицинских организаций (оформление больничных листов);

• 5 млн. инвалидов - получателей технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения.