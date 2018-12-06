Сервисы для людей с инвалидностью: бесплатная дорога в санаторий по электронному талону

Кому это поможет?

Как поясняют в ФСС РФ, получить электронный талон для оформления бесплатного железнодорожного билета на проезд к месту лечения в санаторий могут такие льготные категории граждан (сохранившие за собой право на бесплатный проезд):

• инвалиды войны;

• участники Великой Отечественной войны;

• ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»);

• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

• инвалиды;

• дети-инвалиды;

• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

В каких случаях действует сервис

Электронный талон предоставляется гражданам льготных категорий при направлении:

• к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ;

• к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения;

• к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Как воспользоваться

Нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту жительства. Там оформят электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступит в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись вообще без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ через сайт. Для этого нужно будет сделать три простых шага:

1 зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом;

2 указать маршрут следования, дату отправления, поставить галочку в пункте ПО ЛЬГОТЕ ФСС, выбрать поезд, вагон и место;

3 ввести личные данные: номер СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

Отметим, что при желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет предъявить лишь паспорт.

Где работает новая технология?

Пилотное тестирование сервиса успешно прошло в 52 регионах России. Получить электронный талон на сегодня (по данным на конец ноября 2018 года) могут граждане льготных категорий, которые проживают в следующих регионах и населенных пунктах:

Санкт-Петербург, Липецкая область, Костромская область, Калининград, Саратовская область, Новосибирская область, Магаданская область, Ивановская область, Тульская область, Ростовская область, Тверская область, Свердловск, Республика Дагестан, Республика Коми, Красноярский край, Хабаровский край, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Республика Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Иркутская область, Краснодарский край, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Смоленская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Адыгея, Забайкальский край, Калужская область, Республика Карелия, Кузбасский край, Новгородская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Рязанская область, Тюменская область, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО.

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Семьям с детьми-инвалидами пригодится социальный ПИН

Сервис подтвердил свою востребованность и уже активно работает в 48 регионах России. ПИН расшифровывается как «персональный информационный навигатор».

- Это проект Фонда, который был разработан для оказания дополнительной информационной поддержки представителям детей-инвалидов, родителям, по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводной аналитической работы ФСС РФ Любовь Савина. - Впервые социальный ПИН был запущен в 2016 году. Изначально в проекте было задействовано четыре региональных отделения Фонда. Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация: какими техническими средствами реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Уведомляют в начале года.

Получив такое уведомление, родители уже могут ориентироваться. Например, есть информация, что в феврале ребенку полагается ортопедическая обувь, чуть позже - кресло-коляска и т. д. Родитель может решить, когда удобнее будет получить то или иное изделие, явиться за каждым или получить чуть позже все сразу и т. п.

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования. Есть электронная форма - уведомление родителей или других законных представителей ребенка-инвалида по электронной почте. Есть варианты - звонок по телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители сами выбирают, что им удобнее. На сегодня, как показывает практика, многие предпочитают СМС-сообщения, отметила Любовь Савина.

По последним данным, на конец ноября 2018 года социальный ПИН работает в 48 регионах России (уточнить, есть ли такой сервис в вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по месту вашего жительства). В дальнейшем к нему будут подключаться и другие регионы, поскольку проект подтвердил свою востребованность для родителей. Также ПИН помогает отлаживать работу по обеспечению техническими средствами реабилитации сотрудникам региональных отделений Фонда социального страхования.

Продолжение темы.