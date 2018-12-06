Все дело в цифре: новые технологии и сервисы, которые скоро стартуют

Электронный родовый сертификат: будущая мама не курьер

Родовый сертификат - это бумажный лист нестандартной формы, который имеет 4 корешка (талона). Первый талон женщина предъявляет в женскую консультацию. Второй - в роддом. Третья часть идет в поликлинику для меднаблюдения за ребенком I и II полугодий жизни.

- По сути, сертификат не является услугой для граждан, это все-таки наше взаимодействие с медорганизациями, - поясняет руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Дмитрий Селиванов. - Поэтому нагружать граждан, тем более будущих мам, чтобы они носили эти бумажки, как курьеры, между ведомствами, неправильно. Женщине нужно прийти в женскую консультацию, получить медицинские услуги и больше ни о чем не думать, не заботиться о бюрократических формальностях.

Для этого предлагается перейти на электронное взаимодействие. Чтобы Фонд соцстраха, оплачивающий родовые сертификаты, мог получить в электронной форме подтверждение, что данная будущая мамочка была, скажем, в женской консультации. И на основании этого произвести оплату ее родового сертификата. Дальше женщина приехала в родильный дом, в регистрационных данных этой медорганизации опять же будет информация, что конкретная роженица проходила обслуживание. Роддом может выставить счет, Фонд проверит факт пребывания женщины и оплатит соответствующую часть сертификата. Словом, вполне можно и нужно обойтись межведомственным взаимодействием, не обременяя граждан, подчеркивают эксперты.

Сейчас проект дорабатывается, проходит необходимые согласования и в ближайшее время будет запускаться в пилотных регионах.

Электронный каталог ТСР: выбери кресло-коляску на 3D-картинке

Напомним, люди с инвалидностью, которых Фонд обеспечивает техническими средствами реабилитации (ТСР), могут не ждать предоставления этих изделий, а купить самостоятельно. А потом получить компенсацию от ФСС - в пределах сумм, которые предусматриваются на госзакупку соответствующих ТСР.

- Мы хотим создать единый электронный каталог ТСР, чтобы наши получатели услуг (люди с инвалидностью. - Ред.) могли в удобном интерфейсе просматривать и видеть всю номенклатуру производимых технических средств реабилитации в РФ. И могли удобно выбирать те или иные товары, которые им необходимы, - рассказывает Дмитрий Селиванов. - Также планируется интеграция каталога с личным электронным кабинетом получателя услуг - в нем будут отмечаться те категории изделий, которые рекомендованы данному человеку в его программе реабилитации.

И еще планируется интеграция каталога ТСР с социальным навигатором (подробно о нем см. на странице 4 нашего справочника). В этом случае на интерактивной карте местности для получателя услуг будут высвечиваться точки продаж и сервисного обслуживания данных видов технических средств реабилитации.

- Человек будет видеть не просто список товаров, ТСР - совместно с производителями мы хотим предоставлять очень подробную информацию, вплоть до 3D-моделей средств реабилитации. Будут детально представлены данные по спецификации моделей и обо всех производителях данного ТСР в России, - добавляет эксперт ФСС.

Сейчас ведется активная работа над проектом совместно с рядом министерств и ведомств.

Цифровая схема компенсаций: купил - получи деньги на карту

Сейчас человек с инвалидностью покупает, например, в аптеке трость, берет чеки, товарную накладную и с этими бумагами идет в Фонд, пишет заявление, подтверждает документально, что эта трость ему рекомендована и он ее действительно купил по такой-то цене. Потом ФСС проверяет - по регламенту до двух месяцев - достоверность представленных данных. Для человека это лишнее бремя и трата времени, да и у ведомства бумажная работа, включая хранение и проверку документации, отнимает немало ресурсов.

При переходе на цифровую схему подход изменится. «Получатель услуги приходит в аптеку, там ему предлагают приобрести трость по цифровой системе, - описывает Дмитрий Селиванов. - Если человек соглашается, то показывает паспорт и СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования. - Ред.), выбирает себе необходимое техническое средство реабилитации. А нам, в Фонд, из аптеки по защищенным каналам коммуникации уходят два параметра: СНИЛС получателя и номер технического средства реабилитации по каталогу. Мы оперативно проверяем, убеждаемся по СНИЛСу, что человек находится в реестре получателей услуг и у него есть ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации. - Ред.), в которой предусмотрено данное техническое средство реабилитации. Также мы смотрим по последнему отыгранному госконтракту цену на это ТСР.

После необходимых процедур получателю услуги приходят деньги на карту. Причем на все про все будет уходить не до двух месяцев, как прежде, а от 5 дней (на первом этапе внедрения проекта) до 1 дня на конечном этапе после полной отладки нового сервиса.

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«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНА»

- В России действует программа «Доступная среда» (для людей с инвалидностью. - Ред.), это создание физической доступности. Но теперь нужно сделать следующий шаг, чтобы все знали, где находится тот или иной пандус, другие средства доступа, - отмечает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. - Сейчас информационные технологии как раз позволяют через различные стартапы, мобильные приложения помочь человеку найти нужную информацию в нужное время. Особенно важна электронная карта доступности, которую мы развиваем. Она направлена не только на то, чтобы показать людям с инвалидностью, где находятся доступные объекты. Те, кто регистрируется на нашем портале «Карта доступности», также получают уникальную возможность просвещения, учатся понимать, что такое доступная среда для инвалидов на колясках, для слепых, для глухих. И еще было бы очень важно сделать сервис доступных станций метро.

Информационный бюллетень «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.