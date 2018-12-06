Конституционный суд России закрыл спор о Чечено-Ингушской границе

Поставлена точка в вопросе о границе между Чечней и Ингушетией. Этот вопрос не могли решить с 4 июня 1992 года, когда была создана республика Ингушетия в составе России (в советские времена существовала Чечено-Ингушская АССР).

Напомним, после подписания этой осенью соглашения о границе между республиками и ее утверждения местными парламентами, в Ингушетии прошли митинги против передачи Чечне части территорий, которые ингуши считают своими. А Конституционный суд Ингушетии в итоге постановил считать проведенную без референдума демаркацию границ незаконной. После этого глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров обратился в Конституционный суд России. И там подтвердили, что граница установлена законно.

В постановлении Конституционного суда РФ говорится:

1. Заключение соглашение между сопредельными регионами - конституционно обоснованная форма установления границы.

2. Участие Совета Федерации в установлении границ между двумя регионами не является обязательным.

3. Проверку вступившего в силу соглашения может проводить только Конституционный суд РФ (но не Конституционный суд Ингушетии).

4. Соглашение между двумя регионами не требовало утверждения на референдуме так как Республика Ингушетия выполняла вытекающие из Конституции РФ обязанности по установлению границы.

5. Утвердивший соглашение закон Народного Собрания Ингушетии не противоречит Конституции РФ и нет оснований утверждать, что он принят с нарушениями.

6. Достигнутое согласие по установлению границ между республиками должно сохраняться как значимая конституционная ценность.

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