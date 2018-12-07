Почему профсоюзы в России не защищают работников

Недавно в С.-Петербурге разразился скандал - местный старшеклассник для борьбы за свои права попытался создать в родной школе профсоюз учеников. Парень резонно посчитал, что если таким образом защищаются взрослые, то чем дети хуже? Наивный. В профсоюзах у нас состоит больше народу, чем в США. У каждого четвертого россиянина на работе есть ячейка. Вот только сами трудящиеся об этих структурах совсем невысокого мнения.

ПУСТОЕ МЕСТО

- Когда я устраивался на работу, вместе с контрактом мне дали подписать и договор о вступлении в профсоюз. Я еще тогда удивился продвинутости компании. Мол, сами хотят, чтобы работник не забыл о своих правах, - вспоминает Денис, сотрудник крупной российской корпорации, - Оказалось, вся суть профсоюза сводится в письмах на почту раз в три месяца. Просят проголосовать за место для корпоратива или рассказывают, что в офисной столовой появилась халяльная еда. Но когда в мае сокращали отделы почти вполовину, они разводили руками. А мы им отчисляем 1 % от зарплаты, между прочим.

По данным ВЦИОМ, только 12% опрошенных верят, что нынешние профсоюзы способны защитить права трудящихся.

- Можно говорить о слабости профсоюзного движения. Но это потому, что количество самих союзов сокращается – за последние 10 лет их стало меньше вдвое, - предполагает Андрей Покида, сотрудник Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС. – Но те, у кого на работе есть профсоюзная ячейка, оценивают их роль выше, чем те, у кого ее нет. Может быть, это как раз и влияет на данные опросов.

Выше, но не намного. По данным Национального агентства финансовых исследований, 61% членов какого-либо профсоюза не видят, что тот борется за повышение зарплаты или улучшение условий труда.

КАРМАННАЯ СТРУКТУРА

Крупнейшее профсоюзное объединение в России - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), объединяет 122 организации и более 20 млн человек. Федерация – прямая наследница главного профсоюзного органа СССР - Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС).

- В советские времена профсоюзы тоже особо не боролись за чьи-то права, а выполняли роль социального отдела предприятия. ФНПР фактически унаследовала эту функцию, занимаются раздачей путевок, билетов на концерты и прочие. Количество профорганизаций, которые реально помогают отстаивать работником свои права там минимально, - говорит Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России.

Хоть в «независимость» и фигурирует в названии ФНПР, таковой она не является. Хотя бы из-за связи с государством, которое сегодня крупнейший работодатель в стране. В частности,

на базе федерации создавался Общероссийский народный фронт – движение, возглавляемое президентом. С подачи топ-менеджмента ФНПР в 2002 году в Трудовом кодексе ужесточили процедуру проведения забастовок. И, наконец, эта организация вполне допускает членство работодателей в своих рядах. Что странно, учитывая, что профсоюзы именно от них и защищают своих работников.

Настоящих профсоюзов государство боится. Боится, что работники осознают, какая они великая силаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть и альтернативные, так называемые «свободные» профсоюзы. Какие-то из них объединяются, иные действуют сам по себе. Но о деятельности и тех, и других мало что слышно.

По официальной статистике забастовки в России единичны. В 2017 году Росстат зафиксировал всего одну, в 2013-2016 годах — от двух до пяти в год.

- В России все профсоюзы делятся на угодные и неугодные власти. Главный критерий – способность с ними договориться. На неугодные оказывают серьезное давление: отказывают в регистрации, не согласовывают акции протеста. Поэтому реально работающих профсоюзов очень мало, а остальные – просто выполняют свою карикатурную функцию, - говорит общественный деятель Алена Попова. – Настоящих профсоюзов государство боится. Боится, что работники осознают, какая они великая сила. Так оно и есть, потому что мы на работе проводим больше времени, чем дома. И рабочий коллектив – это самая сильная ячейка. Если она будет активно отстаивать права на достойную зарплату, обеспечение семьи, это никому не выгодно.

СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ И УВОЛИТЬСЯ

Хоть капитализм в современной России называют диким, формально профсоюз у нас создать значительно проще, чем в США (см. КАК У НИХ). Для создания организации на предприятии достаточно всего трех сотрудников. После его регистрации, новоиспеченному профсоюзу работодатель обязан бесплатно предоставить помещение для заседаний и хранения информации, передать в пользование оргтехнику. Работодатель также обязан обеспечить удержание из зарплаты и перечисление членских взносов. Если в профсоюзе состоит более половины сотрудников предприятия, то он может официально представлять интересы всего трудового коллектива – вести переговоры с работодателем, подавать к нему коллективные иски в суд и т.п.

Но это все в теории. На практике «шибко борзых» будут преследовать, а при первой же возможности уволят.

- Россия – одна из немногих стран, где есть функция депремирования – лишения премий, которая официально составляет большую часть дохода. Каждый работник, вступая в свободный профсоюз, выступает в роли негодяя, посмевшего «нагнуть» хозяина. А наши новые русские не допускают, чтобы их нагнули. И, несмотря на то, что профсоюз наделяет своих членов определенной защитой, ему прямо говорят, что лично его оставят без половины зарплаты, а остальные товарищи будут на него смотреть как на дурака, - говорит Храмов.

А КАК У НИХ?

Взносы окупаются зарплатой, пенсией и медстраховкой

Самые сильные и массовые профсоюзы в Финляндии, Швеции, Норвегии. Там в профсоюзах состоят 60-70% работающего населения. В Великобритании, Испании, Германии – 20-25%.

Чем больше прав у профсоюзов, тем больше стремятся туда вступить. В той же Швеции, например, 40 лет назад правительство предоставило профсоюзам право голосовать за назначение директора корпорации, в которой работают больше 100 человек. Шведские профсоюзы даже победили принятый в стране «разделенный трудовой день», когда работник выходил с 7 до 11 утра, а потом с 16 до 21 часа вечером. После 20 лет борьбы, это запретили. Члены профсоюзов в Швеции и в Финляндии также имеют право на дополнительное пособие по безработице.

По данным Американской федерации труда, в США примерно 15 млн членов различных профсоюзов - около 10% от всех работающих. Члены профсоюза зарабатывают в среднем на $200 в неделю больше, имеют более высокую пенсию и лучшую медицинскую страховку. Больше половины населения США, около 160 млy американцев, заявляют, что хотели бы состоять в профсоюзе, если бы могли. Но объединиться непросто. По американскому законодательству собраться на троих, как у нас, не получиться – профсоюз можно учредить лишь после тайного голосования всех рабочих.

ГРОЗА АВТОПРОМА

За что власти едва не уничтожили самое эффективное объединение рабочих

Межрегиональный профсоюз «Рабочая организация» начался с небольшой группы активистов на заводе Ford во Всеволожске. Потом к ним присоединились еще 15 профсоюзов автомобильных и промышленных заводов по всей стране. Прославился серией забастовок на заводе Ford, одна из которых парализовала его работу почти на месяц. Рабочие тогда добились существенного повышение зарплаты, улучшение условий труда, пособия для сокращенных.

С 2006 года это был самый могущественный отраслевой профсоюз. Однако в январе 2018 года суд Санкт-Петербурга постановил его ликвидировать.

Межрегиональный профсоюз «Рабочая организация» начался с небольшой группы активистов на заводе Ford во Всеволожске. Фото ТАСС/ Юрий Белинский

- Основная претензия была в том, что мы слишком активно противодействуем инициативам правительства. Изменениям, которые они вносят в ТК, которые ущемляют наши интересы. В частности, мы выступали против статьи, которая говорит о том, что индексация зарплат происходит только по воле хозяина предприятия. В суде нам сказали, что мы занимаемся политикой, - рассказал «КП» Петр Золотарев, профсоюзный лидер «Автоваза». – Суд принял решение о ликвидации. Мы опротестовали его в Верховном суде, который принял нашу сторону. Честно говоря, наша профсоюзная активность последние годы сильно упала. Есть такая закономерность, когда в стране экономический упадок, активность рабочих всегда низкая. Когда все хорошо, она повышается. По логике, должно быть наоборот. Но когда финансовое положение людей ухудшается, они быстро приспосабливаются и не сопротивляются. Им некуда деваться. Если руководитель завода говорит, что дела на предприятии совсем плохи и будут сокращения, бастовать при этом – надо иметь сознание большое. А люди больше чувствами руководствуются, эмоциями, страхом, в том числе.