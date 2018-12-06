Список лучших смартфонов 2018 года опубликовало Роскачество

Роскачество опубликовало обновленный международный рейтинг смартфонов, вышедших в 2018 году. На данный момент исследователи проверили 309 смартфонов, включая совсем свежие iPhone XR, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 XL, Xiаomi Mi 8 и другие.

Устройства проверили по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств, среди которых возможности телефона, эргономика (удобство пользования), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

По результатам испытаний топ-10 выглядит так:

Samsung Galaxy Note 9

iPhone XS Max

iPhone XS

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy S8

Huawei Mate 20 Pro

iPhone XR

Samsung Galaxy S8+

iPhone 8 Plus

Huawei P20 Pro

Эксперты подчеркнули, что одна из наиболее популярных характеристик для сравнения смартфонов - качество дисплея. С выпуском iPhone XR производитель сделал акцент на новом дисплее Liquid Retina - самом продвинутом ЖК-дисплее от Apple. По результатам испытаний экран получил высокие баллы. Что касается других моделей, лидерами по качеству дисплея являются модели iPhone XS Max и XS, Xperia XZ3 за счёт глубины цвета и контрастности, а также хорошей читаемости при ярком освещении.

Еще одна важная характеристика каждого смартфона – процессор. Процессор iPhone XR A12 Bionic получил высокие баллы за частоту и скорость. Он занимает третью строчку в рейтинге по скорости процессора после XS Max и XS.

Тест на прочность специалистов приятно удивил - впервые смартфон от Apple iPhone XR не провалил барабанный тест. После ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины. А вот у соседа по рейтингу Huawei Mate 20 Pro в одном случае разбился дисплей, хотя это и не отразилось не его работе, во втором - разбилась задняя панель.

Внимания заслуживает и новинка от Google - Pixel 3 XL. Хотя этот флагман в общем зачете вошел только в топ-50, он получил весьма неплохие баллы за качество фотографий. Например, в топе за качество основной камеры он занял восьмое место, уступив лишь шести айфонам, среди которых XS, XS Max и X. В отличие от многих смартфонов, которые предлагают двойную камеру, у этой модели, как и у Pixel 3, одна основная камера, но с хорошими показателями.

Что касается скорости зарядки, до 100% iPhone XR во время теста зарядился за 3 часа 15 минут и проработал 25 часов. Это выдающийся результат для iPhone (больше способен проработать только iPhone XS Max, но он и заряжается до 100% на 15 минут дольше). Huawei Mate 20 Pro зарядился до 100% за 1 час 15 минут и держал заряд 23 часа. Это отличные показатели в зачете по качеству аккумулятора - он на первом месте по быстроте зарядки. Также отличные показатели продемонстрировали One Plus 6, Honor 10 и Xiaomi Mi 8.

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