Поездки на Новый год 2019: Россияне стремятся в Санкт-Петербург, иностранцы - в Мексику

Предновогодний рейтинг самых популярных праздничных маршрутов составили эксперты Airbnb - сервиса, через который путешественники арендуют частные квартиры и апартаменты по всему миру.

Да, "КП" уже рассказывала о нескольких подобных списках "самых-самых" городов и курортов. Но в том-то и дело, что вкусы у туристов реально разные. У тех, кто привык покупать путевки - одни, у тех, кто сам организует поездки - другие, на одни курорты удобно лететь, на другие ехать поездом, и так далее. Сейчас - о тех, кто предпочитает жить не в отеле, а снимать квартиру.

Главный вывод после всех подсчетов: российские путешественники "распробовали" удобства аренды частного жилья через интернет в том числе и для поездок по родной стране. Самый популярный маршрут в новогодние каникулы - Санкт-Петербург. Там туристы арендовали аж на 42% больше квартир и комнат, чем в Москве (а она на второй строчке рейтинга, и спрос на жилье в столице вырос вдвое по сравнению с прошлым годом). Много желающих провести праздники в Сочи (+175% по сравнению с 2017-м) и Казани (+117%).

Лидеры среди зарубежных направлений - Тбилиси и Бали.

А куда летят встречать 2019-й год путешественники со всего мира? Три самых популярных маршрута: корейский Сеул, американский Лос-Анджелес и мексиканский курорт Пуэрто-Вайярта.

Мексика оказалась главным трендом этого зимнего сезона. В десятке городов, куда больше всего вырос спрос по сравнению с прошлогодними праздниками, сразу три мексиканских: Мехико, Пуэрто-Вайярта и Тулум на полуострове Юкатан. Напомню, что и из России этой зимой летают прямый рейсы на мексиканский курорт Канкун.